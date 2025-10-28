Головна Світ Політика
search button user button menu button

Радник Орбана заявив, що Угорщина створить антиукраїнський альянс в ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Радник Орбана заявив, що Угорщина створить антиукраїнський альянс в ЄС
Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла нещодавні парламентські вибори в Чехії
фото: reuters

Хоча до утворення міцного політичного альянсу ще далеко, його створення може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України

Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС альянс, скептично налаштований до України. Про це повідомив головний політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан, передає «Главком» з посиланням на Politico.

Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на недавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом. Хоча до утворення міцного політичного альянсу ще далеко, його створення може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.

«Я думаю, що це станеться – і буде все більш і більш помітним», – сказав політичний директор прем'єр-міністра Балаж Орбан, відповідаючи на запитання про можливість створення альянсу, скептично налаштованого до України, який почне діяти як блок у Європейській раді.

Посадовець додав: «Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір». Сказав він про так звану групу «Вишеградська четвірка», до якої входять Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, в той час, коли після 2015 року у Варшаві була при владі євроскептична партія «Право і справедливість». Альянс «Вишеградської четвірки» розпався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Польща відстоювала жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина зайняла протилежну позицію.

«Новий альянс «Вишеградської четвірки» налічуватиме три, а не чотири члени. Нинішній правоцентристський прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск є рішучим прихильником України і навряд чи увійде в будь-який альянс з Орбаном», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту.

Читайте також:

Теги: Словаччина Чехія Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Угорщини стверджує, що Польща вважає підрив газопроводу прийнятним
Справа про підрив «Північних потоків». Сійярто звинуватив Туска у «захисті терористів»
9 жовтня, 07:08
Зеленський пояснив, чому не всі країни ЄС підтримують вступ України
Чи не передумали партнери пускати Україну в ЄС? Відповідь Зеленського
9 жовтня, 11:05
Трамп вважає, що розмова з Путіним «дала значний прогрес»
Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті
16 жовтня, 20:26
Президент США та російський диктатор домовилися про зустріч у Будапешті
Європейські лідери намагаються вплинути на Трампа перед зустріччю з Путіним – Bloomberg
17 жовтня, 19:41
Українська делегація зустрілася зі словацькими урядовцями
Словаччина надасть Україні енергетичну допомогу на пів мільйона євро
17 жовтня, 17:11
Україна має домовленості зі Словаччиною щодо зниження тарифу на транзит газу
Загрози енергетиці. Зеленський розказав, як уряд рятує ситуацію
20 жовтня, 10:50
Влада Німеччини розслідує сотні випадків, коли громадяни Угорщини з угорськими паспортами намагалися зареєструватися як українські біженці, хоча не мали на це права
Сотні угорців видавали себе за українських біженців для тимчасового захисту у Німеччині
20 жовтня, 04:35
Угорський міністр вважає, що санкційна політика ЄС «зазнала краху»
Сійярто розповів, чи блокуватиме Угорщина нові санкції ЄС проти Росії
21 жовтня, 08:39
Євросоюз залишається головним покупцем російського газу
ЄС залишається головним покупцем російського газу: хто платить Москві найбільше
Вчора, 13:42

Політика

Очільниця уряду Японії здивувала Трампа подарунком
Очільниця уряду Японії здивувала Трампа подарунком
Радник Орбана заявив, що Угорщина створить антиукраїнський альянс в ЄС
Радник Орбана заявив, що Угорщина створить антиукраїнський альянс в ЄС
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини
Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини
Японія вигадала, як вразити Трампа під час офіційного візиту
Японія вигадала, як вразити Трампа під час офіційного візиту
Японія та США підписали угоду про постачання рідкісноземельних мінералів
Японія та США підписали угоду про постачання рідкісноземельних мінералів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua