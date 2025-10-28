Радник Орбана заявив, що Угорщина створить антиукраїнський альянс в ЄС

Хоча до утворення міцного політичного альянсу ще далеко, його створення може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України

Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС альянс, скептично налаштований до України. Про це повідомив головний політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан, передає «Главком» з посиланням на Politico.

Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на недавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом. Хоча до утворення міцного політичного альянсу ще далеко, його створення може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.

«Я думаю, що це станеться – і буде все більш і більш помітним», – сказав політичний директор прем'єр-міністра Балаж Орбан, відповідаючи на запитання про можливість створення альянсу, скептично налаштованого до України, який почне діяти як блок у Європейській раді.

Посадовець додав: «Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір». Сказав він про так звану групу «Вишеградська четвірка», до якої входять Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, в той час, коли після 2015 року у Варшаві була при владі євроскептична партія «Право і справедливість». Альянс «Вишеградської четвірки» розпався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Польща відстоювала жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина зайняла протилежну позицію.

«Новий альянс «Вишеградської четвірки» налічуватиме три, а не чотири члени. Нинішній правоцентристський прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск є рішучим прихильником України і навряд чи увійде в будь-який альянс з Орбаном», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту.