Парламент не зміг вигнати нардепа-втікача з правоохоронного комітеті Ради

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рада не змогла виключити Куницького з Комітету правоохоронної діяльності
Парламент знову не зміг виключити депута-втікача Куницького з правоохоронного комітету

Верховна Рада України вкотре не змогла ухвалити рішення про виключення народного депутата-втікача Олександра Куницького зі складу парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За його словами, на підтримку виключення Куницького проголосували лише 212 нардепів за необхідних 226.

«Це просто жесть. Я на минулому засіданні пропонував проголосувати за виключення Куницького, голосів не знайшлося. Зараз – те саме! Нагадаю, Куницький – це «слуга»-втікач, який уже майже рік невідомо де перебуває», – зазначив Гончаренко.

Як відомо, Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва» і з того часу не повертався.

Раніше у Верховній Раді з'явився проєкт постанови, ініційований нардепами Андрієм Мотовиловцем та Тарасом Батенком, який пропонував відкликати Куницького з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Крім того, Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження проти нардепа Куницького за фактом його висловлювань на адресу Олексія Гончаренка.

«Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Куницького – за фактом його висловлювань на мою адресу. Добре, що є реакція», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, у Раді розгорівся скандал щодо членства народного депутата Олександра Куницького у Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що запропонував поставити на голосування постанову про його виключення. У відповідь Куницький звернувся до Гончаренка, нагадавши йому про вбивство колишнього голови парламенту Андрія Парубія. Він написав: «Льоша, ти що ще не зрозумів, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?».

Згодом Олексій Гончаренко офіційно звернувся до генерального прокурора Руслана Кравченка з проханням надати правову оцінку публічним заявам, які надійшли від його колеги, народного депутата Олександра Куницького.

Теги: парламент Олександр Куницький Олексій Гончаренко скандал

