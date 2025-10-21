Чехія передасть Україні власний супутник для спостереження

Супутник здатний збирати дані незалежно від погодних умов і часу доби

Чеські компанії побудують супутник, який здатний збирати дані незалежно від погоди та часу доби, а також проводити радіолокаційне, оптичне і радіоспектральне спостереження

Чехія надасть Україні унікальну допомогу: супутник, який дозволить проводити незалежний моніторинг території, отримувати точні знімки та відстежувати радіочастотний спектр. Проєкт стане першим такого роду прямим внеском чеської держави у зміцнення обороноздатності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС країни.

Чеський уряд оголосив про створення та передачу Україні супутника, здатного збирати дані незалежно від погодних умов та освітлення. Його побудують чеські компанії, а запуск очікується протягом року.

«Це демонструє не лише технологічну досконалість чеських компаній в одному з найвимогливіших секторів, але й нашу постійну підтримку України» , – заявили в МЗС.

Міністерство транспорту Чехії повідомило, що супутник буде оснащений технологією радіолокаційного сканування (SAR), оптичними сенсорами, системами радіаційного виявлення та моніторингу радіочастотного спектру у кількох зонах. У перспективі планується створення сузір’я супутників для ще точнішого спостереження

«Чеська Республіка є першою державою, яка надає Україні таку форму допомоги. Досі країна була змушена покладатися на зображення, що надаються з-за кордону, і сама запросила таку форму підтримки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом 2025 року Україна може отримати власні супутники для Космічних сил, що стане важливим кроком для їхнього повноцінного функціонування. За словами нардепа Федора Веніславського, ці супутники нададуть або продадуть Україні партнери, а точна кількість поки не розголошується.

Британські військові супутники регулярно піддаються спробам втручання з боку Росії, включно з глушінням сигналів через наземні системи. За словами глави Космічного командування Великої Британії Пола Тедмана, Росія намагається збирати інформацію з британських супутників та здійснює такі спроби щотижня. Це вперше офіційно підтверджено на рівні відкритого інтерв’ю, що дає уявлення про масштаби російського впливу на космічні ресурси Великої Британії.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував програму створення Космічних військ, зазначивши, що її реалізація хоч і запізніла, але залишається актуальною. Він наголосив, що розвиток аерокосмічних технологій необхідний через високотехнологічний характер сучасної війни та майбутні загрози безпеці. На думку Залужного, космос є не лише технологічним ресурсом, а й ключем до забезпечення оперативної переваги України.