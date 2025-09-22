Чехія відмовилася визнавати Палестину державою

За словами МЗС, найближчим часом Чехія не планує визнавати Палестину

Чехія закликала вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт шляхом переговорів

Чехія не планує визнавати Палестину державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Prague International.

У відповідь на офіційне визнання Палестинської держави Австралією, Великою Британією та Канадою, МЗС Чехії заявило, що країна наразі не планує ухвалювати таке рішення. «Чеська Республіка не визнала Палестинську державу і наразі не планує цього робити», – заявило МЗС.

Зазначається, що країна підтримує дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, однак цього можна досягти лише шляхом прямих переговорів між двома сторонами.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі. Прапори двох країн були підняті в центрі французької столиці як жест мирної ініціативи в контексті тривалого конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН.