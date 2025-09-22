Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія відмовилася визнавати Палестину державою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чехія відмовилася визнавати Палестину державою
За словами МЗС, найближчим часом Чехія не планує визнавати Палестину
фото з відкритих джерел

Чехія закликала вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт шляхом переговорів

Чехія не планує визнавати Палестину державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Prague International.

У відповідь на офіційне визнання Палестинської держави Австралією, Великою Британією та Канадою, МЗС Чехії заявило, що країна наразі не планує ухвалювати таке рішення. «Чеська Республіка не визнала Палестинську державу і наразі не планує цього робити», – заявило МЗС.

Зазначається, що країна підтримує дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, однак цього можна досягти лише шляхом прямих переговорів між двома сторонами.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі. Прапори двох країн були підняті в центрі французької столиці як жест мирної ініціативи в контексті тривалого конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. 

Читайте також:

Теги: Чехія Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський тактичний багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk
Чеські волонтери придбали для України бойовий вертоліт (фото)
27 серпня, 06:18
З початку дії програми у 2023 році Чехія виділяла Україні близько 500 млн крон на рік
Чехія щорічно виділятиме Україні 40 млн євро на відновлення
3 вересня, 22:09
За словами Фіали, цей інцидент є ще одним аргументом на користь НАТО та збільшення оборонних інвестицій
«Не схоже на випадковість». Прем’єр Чехії прокоментував атаку дронів на Польщу
10 вересня, 13:57
Голосування передує майбутньому саміту ООН, що відбудеться 22 вересня
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави
12 вересня, 20:27
Андрей Бабіш стверджує, що ініціатива коштує забагато грошей чеських платників податків
Експрем'єр Чехії назвав умову скасування допомоги Україні
17 вересня, 08:53
Чеська ініціатива зіткнулася з критикою через нібито відсутність прозорості
Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні опинилась під загрозою
16 вересня, 21:56
Раніше повідомлялося, що Британія планує визнати Палестинську державу після завершення візиту Трампа
Трамп прокоментував намір Британії визнати Палестину державою
18 вересня, 18:57
Ще одна країна визнає палестинську державу
Ще одна країна визнає палестинську державу
20 вересня, 03:44
Велика Британія пропонує Палестині партнерство у побудові мирного майбутнього
Канада, Австралія та Велика Британія визнали державу Палестина
Вчора, 16:38

Політика

Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США
У Молдові відбулося понад дві сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень
У Молдові відбулося понад дві сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень
Чехія відмовилася визнавати Палестину державою
Чехія відмовилася визнавати Палестину державою
РФ вивела війська з Білорусі після навчань «Захід-2025» – Держприкордонслужба
РФ вивела війська з Білорусі після навчань «Захід-2025» – Держприкордонслужба
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців розповів про вплив свого приятеля, пропутінського олігарха Шора
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців розповів про вплив свого приятеля, пропутінського олігарха Шора

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua