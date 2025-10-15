Головна Країна Суспільство
Нардеп Веніславський назвав терміни отримання супутників для Космічних сил України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна може отримати супутники для Космічних сил уже цього року
фото з відкритих джерел

Україна може отримати власні супутники для нового виду Збройних Сил вже протягом року, що дозволить ефективно працювати Космічним силам

Протягом року Україна може отримати супутники у власність для майбутніх Космічних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням автор закону про створення Космічних сил у складі Збройних Сил України Федір Веніславський в Liga.net.

За словами Веніславського, супутники стануть ключовим елементом для повноцінного функціонування Космічних сил України. «Не буду казати скільки, але це супутники, які нам нададуть чи продадуть партнери», – зазначив нардеп.

Він додав, що оборонний комітет рекомендував Верховній Раді внести зміни до закону про Збройні Сили України щодо створення Космічних сил. «Є всі шанси у короткій перспективі вже приступити до організаційно-штатного формування цього нового виду сил», – підкреслив Веніславський.

За його словами, над цим працюють уже і Міністерство оборони, і Головне управління розвідки. Супутники допоможуть підвищити обороноздатність України та забезпечать ефективну розвідку і контроль космічного простору.

Нагадаємо, що супутники ICEYE використовують технологію синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), що дозволяє отримувати чіткі знімки об’єктів на Землі у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Фонд Сергія Притули придбав один із таких супутників для ЗСУ на зібрані кошти українців. Завдяки системам SAR можна спостерігати навіть через щільну хмарність та деякі перешкоди, що значно підвищує ефективність розвідки та планування військових операцій.

5 жовтня під час російського масованого удару над західною Україною пролетіли мінімум три китайські супутники серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Вони здійснили 9 пролітів над західними областями України з 00:00 до приблизно 11:30 ранку. Окрім цього, близько 06:00 над західним регіоном кружляв оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34. Китайські офіційні джерела заявляють, що польоти цих супутників мали виключно науковий характер.

Британські військові супутники регулярно піддаються спробам втручання з боку Росії, включно з глушінням сигналів через наземні системи. За словами глави Космічного командування Великої Британії Пола Тедмана, Росія намагається збирати інформацію з британських супутників та здійснює такі спроби щотижня. Це вперше офіційно підтверджено на рівні відкритого інтерв’ю, що дає уявлення про масштаби російського впливу на космічні ресурси Великої Британії.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував програму створення Космічних військ, зазначивши, що її реалізація хоч і запізніла, але залишається актуальною. Він наголосив, що розвиток аерокосмічних технологій необхідний через високотехнологічний характер сучасної війни та майбутні загрози безпеці. На думку Залужного, космос є не лише технологічним ресурсом, а й ключем до забезпечення оперативної переваги України.

Теги: військові Україна Федір Веніславський ICEYE ЗСУ

