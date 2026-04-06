Трамп охолов до Канади. Сценарій «51-го штату» згорнуто: що сталося

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Трамп охолов до Канади. Сценарій «51-го штату» згорнуто: що сталося
Трамп відступив від ідеї анексії Канади
фото: Bloomberg

Президент США визнав, що приєднання неможливе, і відкинув ідею вторгнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує вторгнення до Канади та фактично відмовився від ідеї її приєднання як 51-го штату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

Відповідну заяву американський лідер зробив в інтерв’ю британському журналісту Роберту Гардману для його нової книги про Єлизавету II. Під час розмови журналіст закликав Трампа «залишити Канаду в спокої», зауваживши, що подібні заяви можуть викликати негативну реакцію з боку Чарльза III.

«Гадаю, у канадців є 200 років історії і вся ця тема з «О, Канада» (назва гімну Канади – ред.). Із цим неможливо розібратися за три з половиною роки. Думаю, цього не станеться!» – сказав Трамп, маючи на увазі можливе приєднання Канади до США.

Трамп також різко розкритикував канадських політиків. «У них жахливі політики. Вони посміхаються мені в обличчя, а потім говорять погані речі за моєю спиною», – заявив він. Крім того, президент США поставив під сумнів, чи збережеться підтримка британського монарха як глави держави серед канадців.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить Канаді відкрити новий міст між Онтаріо та Мічиганом, доки Штати не отримають «повної компенсації за все, що їй дали». 

До слова, Канада системно посилює санкційний тиск на Росію у відповідь на її повномасштабну агресію проти України. Обмеження охоплюють ключові сектори економіки, зокрема енергетику, фінансову систему та логістику, а також спрямовані на протидію обходу санкцій через так звані «тіньові» схеми постачання. Окрему увагу Оттава приділяє саме експортним каналам нафти, які залишаються одним із головних джерел фінансування війни.

Трамп охолов до Канади. Сценарій «51-го штату» згорнуто: що сталося
Трамп охолов до Канади. Сценарій «51-го штату» згорнуто: що сталося
