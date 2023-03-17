Через війну проти України РФ втратить вплив у пострадянських державах – ISW
Москва перекинула війська зі своїх баз у країнах ОДКБ в Україну
Передислокація Росією елементів своїх «миротворчих сил» з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики звернули увагу на заяву прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна, який звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного нападу та геноциду проти етнічних вірмен у Нагірному Карабасі. Пашинян заявив, що Вірменія повинна звернутися до Ради Безпеки ООН, якщо Російська Федерація не зможе підтримувати перемир'я в Нагірному Карабасі. Раніше Пашинян звинуватив російські «миротворчі сили» в Нагірному Карабасі в «невиконанні своїх зобов’язань» за цим перемир’ям
У ISW російські «миротворчі сили» в Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. У березні 2022 року російські військові передислокували підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади – єдиної спеціальної миротворчої бригади Росії – з Нагірного Карабаху в Україну.
В ISW нагадують, що в українському Генштабі відзвітували про те, що ЗСУ завдали серйозних втрат 15-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді РФ, знищивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців з 1 800 одиниць особового складу бригади, що перебували в Україні.
«Росія, швидше за все, втратить військовий вплив в інших пострадянських державах, оскільки Москва перекинула елементи постійно дислокованих російських сил зі своїх баз у Киргизстані, окупованій Грузії (Абхазії та Південній Осетії) і Таджикистані на війну проти України», – прогнозують аналітики ISW.
Ключові висновки ISW:
- Схоже, російська Федеральна служба державної безпеки (ФСБ) намагається проникнути на російську оборонно-промислову базу у спосіб, який нагадує участь КДБ у радянській військово-промисловій базі.
- Фінансист «групи Вагнера» Євген Пригожин заявив, що отримав запитання преси, яке викрило змову, організовану президентом Росії Володимиром Путіним і секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, щоб підірвати та «нейтралізувати» «Вагнера».
- Західні інформаційні агентства підтвердили, що китайські компанії продавали військову техніку та обладнання подвійного призначення невстановленим російським організаціям. Ці продажі здаються невеликими за масштабом, але можуть зменшити навантаження на оборонно-промислову базу Росії і обійти спроби Заходу обмежити доступ Росії до мікрочіпів.
- Президент Сирії Башар Асад використав постановочне інтерв’ю російському виданню РІА Новости, щоб посилити помітні російські інформаційні операції.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.
- Президент Росії Володимир Путін намагався запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків, ймовірно, у рамках зусиль Кремля підготувати росіян до тривалої війни.
- Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували наступ у Бахмуті та його околицях і продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк і в Західній Донецькій області.
- Російські джерела стверджували, що українські сили вели локалізовані штурми в Запорізькій області.
- Українські джерела повідомили, що російські війська посилили свою військово-морську присутність у Чорному морі.
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