Через війну проти України РФ втратить вплив у пострадянських державах – ISW

Москва перекинула війська зі своїх баз у країнах ОДКБ в Україну

Передислокація Росією елементів своїх «миротворчих сил» з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу на заяву прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна, який звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного нападу та геноциду проти етнічних вірмен у Нагірному Карабасі. Пашинян заявив, що Вірменія повинна звернутися до Ради Безпеки ООН, якщо Російська Федерація не зможе підтримувати перемир'я в Нагірному Карабасі. Раніше Пашинян звинуватив російські «миротворчі сили» в Нагірному Карабасі в «невиконанні своїх зобов’язань» за цим перемир’ям

У ISW російські «миротворчі сили» в Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. У березні 2022 року російські військові передислокували підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади – єдиної спеціальної миротворчої бригади Росії – з Нагірного Карабаху в Україну.

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В ISW нагадують, що в українському Генштабі відзвітували про те, що ЗСУ завдали серйозних втрат 15-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді РФ, знищивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців з 1 800 одиниць особового складу бригади, що перебували в Україні.

«Росія, швидше за все, втратить військовий вплив в інших пострадянських державах, оскільки Москва перекинула елементи постійно дислокованих російських сил зі своїх баз у Киргизстані, окупованій Грузії (Абхазії та Південній Осетії) і Таджикистані на війну проти України», – прогнозують аналітики ISW.

Ключові висновки ISW: