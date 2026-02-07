Reuters: Трамп скасував мита проти Індії через купівлю російської нафти

Індія почала уповільнювати закупівлі нафти з Росії

Президент США Дональд Трамп скасував штрафні мита у розмірі 25% на всі індійські товари, які були запроваджені через купівлю російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Білий дім оголосив про торговельну угоду з Індією, яка знизила американські тарифи на індійські товари до 18%. В обмін Нью-Делі погодилося припинити закупівлі російської нафти та знизити торговельні бар'єри.

Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб. Імпорт дешевшої російської нафти допоміг країні знизити витрати після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, коли західні країни запровадили санкції на експорт енергоносіїв. Проте останнім часом Індія почала уповільнювати закупівлі з Росії. Якщо у січні вони становили близько 1,2 млн барелів на день, то у лютому прогнозується зниження до 1 млн барелів на добу, а в березні обсяги впадуть до 800 000 барелів на добу.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі. Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни».

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив факт телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Однак він не уточнив, чи порушувалося під час неї питання можливого відмовлення Індії від російської нафти

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем привітав відмову Індії від російської нафти та заявив, що рішення Нью-Делі припинити закупівлю російської нафти посилює економічний тиск на Москву та скорочує фінансові ресурси, які Кремль використовує для ведення війни.

Проте, Російська Федерація не має інформації про відмову Індії від російської нафти. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що «з цього приводу якихось заяв із Делі ми не чули». Водночас він наголосив, що Москва планує і далі розвивати двосторонні відносини з Делі.