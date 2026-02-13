Росія пропонує США масштабне економічне партнерство з використанням долара

Кремль висунув пропозиції щодо широкого економічного партнерства зі США, включаючи повернення Росії до системи розрахунків у доларах

Росія хоче повернутися до використання долара у торгівлі попри публічні заяви Путіна

Серед російських високопосадовців Кремль поширив документ із пропозиціями щодо ймовірного широкого економічного партнерства з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання на Bloomberg.

Москва представила документ, в якому виписано сім пунктів, у яких економічні інтереси Росії та США можуть збігатися після укладення угоди про припинення війни РФ проти України.

Зазначається, що дві країни працюватимуть разом, щоб відстоювати викопне паливо замість більш екологічних альтернатив, а також спільні інвестиції в природний газ, морську нафту та критично важливу сировину, а також непередбачені прибутки для американських компаній.

Зокрема, в документі йдеться про:

довгострокові контракти в авіаційній галузі для модернізації російського авіапарку, а також потенційна участь США у російському виробництві;

спільні нафтові та LNG-проєкти, включно з морськими та важковидобувними родовищами, з урахуванням попередніх інвестицій США та можливістю для американських компаній компенсувати минулі збитки;

пільгові умови для повернення американських компаній на російський споживчий ринок;

співпрацю в сфері ядерної енергетики, зокрема для проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом;

повернення Росії до системи розрахунків у доларах, зокрема, можливо, для енергетичних операцій.

Зауважимо, донедавна ключовою метою Росії був пошук альтернатив долару, оскільки президент Володимир Путін прагнув поглибити свої відносини з Китаєм.

