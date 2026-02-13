Головна Світ Політика
date 2026-02-13

Росія пропонує США масштабне економічне партнерство з використанням долара

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Кремль висунув пропозиції щодо широкого економічного партнерства зі США, включаючи повернення Росії до системи розрахунків у доларах
фото: Bloomberg

Росія хоче повернутися до використання долара у торгівлі попри публічні заяви Путіна 

Серед російських високопосадовців Кремль поширив  документ із пропозиціями щодо ймовірного широкого економічного партнерства з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання на Bloomberg

Москва представила документ, в якому виписано сім пунктів, у яких економічні інтереси Росії та США можуть збігатися після укладення угоди про припинення війни РФ проти України.

Зазначається, що дві країни працюватимуть разом, щоб відстоювати викопне паливо замість більш екологічних альтернатив, а також спільні інвестиції в природний газ, морську нафту та критично важливу сировину, а також непередбачені прибутки для американських компаній.

Зокрема, в документі йдеться про:

  • довгострокові контракти в авіаційній галузі для модернізації російського авіапарку, а також потенційна участь США у російському виробництві;
  • спільні нафтові та LNG-проєкти, включно з морськими та важковидобувними родовищами, з урахуванням попередніх інвестицій США та можливістю для американських компаній компенсувати минулі збитки;
  • пільгові умови для повернення американських компаній на російський споживчий ринок;
    співпрацю в сфері ядерної енергетики, зокрема для проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом;
  • повернення Росії до системи розрахунків у доларах, зокрема, можливо, для енергетичних операцій.

Зауважимо, донедавна ключовою метою Росії був пошук альтернатив долару, оскільки президент Володимир Путін прагнув поглибити свої відносини з Китаєм. 

Нагадаємо, глава МВФ спрогнозувала майбутню роль долара у світовій економіці. Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує змін у ролі долара у світі найближчим часом. Георгієва наголосила, що варто уважно розглянути, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі. За її словами, це пов’язано з «глибиною та ліквідністю ринків капіталу в Сполучених Штатах, розміром економіки та підприємницьким духом США».

Політика
