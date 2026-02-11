Головна Світ Політика
Посол США в НАТО пояснив, коли Трамп і Зеленський підпишуть угоду про гарантії безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Посол США в НАТО пояснив, коли Трамп і Зеленський підпишуть угоду про гарантії безпеки
Американський дипломат наголосив, що угоду буде підписано у «відповідний час»
фото: Getty Images

Вітакер наголосив, що мирні переговори про завершення війни є «дуже продуктивними»

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський підпишуть документи про гарантії безпеки для України, коли настане «відповідний час». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву дипломата під час онлайн-брифінгу.

За словами Вітакера, мирні переговори в Абу-Дабі тривають і є «детальними та дуже продуктивними». Він процитував слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, який заявив, що залишилося вирішити лише одне питання – територіальне.

«Існує переконання, що інші угоди вже укладені. Президент Трамп і президент Зеленський підпишуть документи у відповідний час в процесі досягнення мирної угоди», – каже він.

Вітакер додав, що сторони «як ніколи близькі до миру в Україні». Водночас він наголосив на важливості продовження підтримки України через програму PURL та інші ініціативи, щоб країна мала все необхідне для самооборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що гарантії безпеки США для України є вагомими, проте документ має бути підписаний президентом США та ратифікований Конгресом. В цьому випадку документ надає Києву впевненості у виконанні зобов'язань незалежно від політичних змін у Білому домі.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення про те, що Сполучені Штати встановили новий термін для завершення війни в Україні.

Читайте також:

Теги: переговори перемир'я США

