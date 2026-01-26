Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Кривий Ріг і Харків, справа Тимошенко. Головне за 26 січня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Кривий Ріг і Харків, справа Тимошенко. Головне за 26 січня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 26 січня 2026 року

Сьогодні, російська терористична армія атакувала Харків та Кривий Ріг. Апеляція ухвала нове рішення у справі Тимошенко. Зокрема, президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі.

«Главком» склав добірку головних подій 26 січня:

Атака на Харків та Кривий Ріг

Російська терористична армія вдарила дроном та ракетою по Харкову. Внаслідок чого постраждали люди.

Також окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі. Розпочато аварійно-рятувальну операцію. 

Президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі

Наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого. «Сьогодні була повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч», – наголосив Зеленський.

Апеляція ухвалила нове рішення у справі Тимошенко

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула ухвалу суду першої інстанції про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави на суму 33,2 млн грн підозрюваній народній депутатці і лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Зокрема, апеляційний суд скасував обмеження з пересування Тимошенко, які стосувалися лише Київської області і дозволив вільно їздити усією територією України. Також апеляція дозволила підозрюваній політикині спілкуватися з усіма народними депутатами.

Переговори в Абу-Дабі: президент заслухав доповідь

У понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами.

Обрано нову президентку ПАРЄ

Австрійська депутатка Петра Байр очолила Парламентську асамблею Ради Європи. Вона отримала абсолютну більшість у першому турі голосування, набравши 164 голоси.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжено

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Теги: Юлія Тимошенко війна ПАРЄ переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
15 сiчня, 12:13
Кремль не можна змусити раціонально домовитися, що б не робили Україна, Європа, Америка чи Китай
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
29 грудня, 2025, 18:08
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 грудня, 2025, 05:59
Зустріч Трампа та Зеленського завершено
Зустріч Трампа та Зеленського завершено
28 грудня, 2025, 23:40
Власенко пояснив, чому «Батьківщині» нема сенсу «валити монобільшість»
Власенко пояснив, чому «Батьківщині» нема сенсу «валити монобільшість»
16 сiчня, 12:03
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
21 сiчня, 13:20
Очільник Кремля спробував заспокоїти російську аудиторію традиційними мантрами про те, що війна нібито йде за сценарієм Москви
Путін погрожує продовжувати війну, якщо Україна не пристане на його умови
27 грудня, 2025, 21:43
Ліквідованому окупанту було 47 років
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії з тхеквондо
5 сiчня, 16:08
Попри певний прогрес останніх місяців, Україна та Росія все ще мають розбіжності щодо ключових питань
Переговори в ОАЕ: чи здадуть Донецьку область Росії – NYT
25 сiчня, 16:35

Події в Україні

Удар по потягу на Харківщині 27 січня: кількість жертв зросла
Удар по потягу на Харківщині 27 січня: кількість жертв зросла
Відключення електроенергії триватимуть навіть влітку – РНБО
Відключення електроенергії триватимуть навіть влітку – РНБО
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
Зеленський відзначив державною нагородою енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми
Зеленський відзначив державною нагородою енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми
«Укрзалізниця» вводить обмеження через обстріли
«Укрзалізниця» вводить обмеження через обстріли
У Чернігові припиниться подача гарячої води: дата
У Чернігові припиниться подача гарячої води: дата

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua