Атака на Кривий Ріг і Харків, справа Тимошенко. Головне за 26 січня 2026

Дайджест новин 26 січня 2026 року

Сьогодні, російська терористична армія атакувала Харків та Кривий Ріг. Апеляція ухвала нове рішення у справі Тимошенко. Зокрема, президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі.

«Главком» склав добірку головних подій 26 січня:

Атака на Харків та Кривий Ріг

Російська терористична армія вдарила дроном та ракетою по Харкову. Внаслідок чого постраждали люди.

Також окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі. Розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі

Наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого. «Сьогодні була повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч», – наголосив Зеленський.

Апеляція ухвалила нове рішення у справі Тимошенко

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула ухвалу суду першої інстанції про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави на суму 33,2 млн грн підозрюваній народній депутатці і лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Зокрема, апеляційний суд скасував обмеження з пересування Тимошенко, які стосувалися лише Київської області і дозволив вільно їздити усією територією України. Також апеляція дозволила підозрюваній політикині спілкуватися з усіма народними депутатами.

Переговори в Абу-Дабі: президент заслухав доповідь

У понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами.

Обрано нову президентку ПАРЄ

Австрійська депутатка Петра Байр очолила Парламентську асамблею Ради Європи. Вона отримала абсолютну більшість у першому турі голосування, набравши 164 голоси.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжено

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради.