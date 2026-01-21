Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру

Путін подякував Трампу за запрошення

Президент Дональд Трамп заявив у середу, що президент Росії Володимир Путін погодився приєднатися до запропонованої ним Ради миру , органу, призначеного для нагляду за відбудовою Гази. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На питання журналістів, чому він запросив Путіна, Трамп відповів: «Тому що ми хочемо, щоб усі були. Ми хочемо, щоб усі були країни. Ми хочемо, щоб усі були країни, де люди мали контроль, люди мали владу, і таким чином у нас ніколи не буде проблем. Це найкраща рада, яку будь-коли створювали».

Президент визнав, що це буде суперечливо.

«Так, у мене є кілька суперечливих людей, але це люди, які виконують свою роботу», – додав він. «Отже, його запросили. Він прийняв», – сказав Трамп.

У той же час Путін подякував Трампу за запрошення та заявив, що Міністерство закордонних справ Росії вивчить пропозицію та проведе консультації зі «стратегічними партнерами».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна приєднатися до новоствореної «Ради миру», покликаної врегулювати конфлікт у Секторі Гази.Для Кремля це запрошення стало вагомим дипломатичним здобутком, що сприяє виходу Путіна з міжнародної ізоляції. Замість статусу вигнанця він отримує роль партнера у розв'язанні глобальних криз.

Раніше правитель Росії Путін заявив, що Москва обговорює зі США можливість використання заморожених російських активів для відновлення територій у зоні так званої «СВО», а також прокоментував тему Гренландії та майбутні переговори щодо України.

За словами диктатора, Росія готова спрямувати $1 млрд із заморожених у США коштів на фінансування так званої «Ради миру».

Він також заявив, що тема Гренландії та відносин між США і Данією не стосується Росії, водночас назвавши підхід Копенгагена до острова «жорстким». «Данія завжди ставилася до Гренландії як до колонії», – сказав Путін.