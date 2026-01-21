Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
фото: AP

Путін подякував Трампу за запрошення

Президент Дональд Трамп заявив у середу, що президент Росії Володимир Путін погодився приєднатися до запропонованої ним Ради миру , органу, призначеного для нагляду за відбудовою Гази. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На питання журналістів, чому він запросив Путіна, Трамп відповів: «Тому що ми хочемо, щоб усі були. Ми хочемо, щоб усі були країни. Ми хочемо, щоб усі були країни, де люди мали контроль, люди мали владу, і таким чином у нас ніколи не буде проблем. Це найкраща рада, яку будь-коли створювали».

Президент визнав, що це буде суперечливо.

«Так, у мене є кілька суперечливих людей, але це люди, які виконують свою роботу», – додав він. «Отже, його запросили. Він прийняв», – сказав Трамп.

У той же час Путін подякував Трампу за запрошення та заявив, що Міністерство закордонних справ Росії вивчить пропозицію та проведе консультації зі «стратегічними партнерами».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна приєднатися до новоствореної «Ради миру», покликаної врегулювати конфлікт у Секторі Гази.Для Кремля це запрошення стало вагомим дипломатичним здобутком, що сприяє виходу Путіна з міжнародної ізоляції. Замість статусу вигнанця він отримує роль партнера у розв'язанні глобальних криз. 

Раніше правитель Росії Путін заявив, що Москва обговорює зі США можливість використання заморожених російських активів для відновлення територій у зоні так званої «СВО», а також прокоментував тему Гренландії та майбутні переговори щодо України. 

За словами диктатора, Росія готова спрямувати $1 млрд із заморожених у США коштів на фінансування так званої «Ради миру».

Він також заявив, що тема Гренландії та відносин між США і Данією не стосується Росії, водночас назвавши підхід Копенгагена до острова «жорстким». «Данія завжди ставилася до Гренландії як до колонії», – сказав Путін.

Теги: росія путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа поки не готова до прямого конфлікту з Москвою
Чи зможе Європа вижити у війні з Росією? Оцінка експертів CNN
25 грудня, 2025, 10:10
Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
26 грудня, 2025, 05:46
Попит Індії на російську нафту падає через санкції США
Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму
30 грудня, 2025, 13:51
РФ готує нові фейки після того, як їй не вдалося переконати світ у так званій «атаці» на резиденцію Путіна
Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка
2 сiчня, 10:48
У місті Старий Оскол Білгородської області Росії пролунали вибухи
У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
6 сiчня, 22:43
Опозиція та режим Венесуели змагаються за прихильність Трампа
WSJ: Боротьба за владу у Венесуелі розгорнулася у США
10 сiчня, 04:58
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану
14 сiчня, 00:24
Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі
15 сiчня, 04:11
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
15 сiчня, 05:51

Політика

Путін розкрив плани на зустріч із спецпосланцями Трампа
Путін розкрив плани на зустріч із спецпосланцями Трампа
Гренландія, тарифи та «невдячна» Європа: головні тези Трампа в Давосі
Гренландія, тарифи та «невдячна» Європа: головні тези Трампа в Давосі
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
Тарифи більше не потрібні: Трамп заявив, що досяг угоди щодо Гренландії з генсеком НАТО
Тарифи більше не потрібні: Трамп заявив, що досяг угоди щодо Гренландії з генсеком НАТО
Росія заявила про пошкодження портових терміналів через обстріл: є загиблі
Росія заявила про пошкодження портових терміналів через обстріл: є загиблі
Гренландія і мільярд на «Раду миру». Путін знайшов нові способи «підкупити» Трампа
Гренландія і мільярд на «Раду миру». Путін знайшов нові способи «підкупити» Трампа

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
20 сiчня, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
20 сiчня, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua