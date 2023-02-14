Путін знову зустрінеться з Лукашенком: названо дату

Про формат переговорів та питання, які будуть обговорюватися поки не відомо

У Кремлі анонсували зустріч російського диктатора Володимира Путіна із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пєсков зазначив, що зустріч двох диктаторів планується на п'ятницю, 17 лютого. Про формат переговорів та питання, які будуть обговорюватися – не розповів.

Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися наприкінці грудня 2022 року. Тоді у Петербурзі відбувалася неформальна зустріч лідерів держав СНД. Окрім того, на запрошення Путіна Лукашенко відвідав підмосковне Зоряне містечко – центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де проходив відбір кандидатів для польоту в космос з Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перед цим, 19 грудня, Путіт прилетів до Мінська, аби взяти участь у переговорах з Олександром Лукашенком віч-на-віч. Також тоді до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше британська розвідка повідомила, чи має Росія достатньо сил для наступу.

До слова, триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.