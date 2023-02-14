Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін знову зустрінеться з Лукашенком: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін знову зустрінеться з Лукашенком: названо дату
Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися наприкінці грудня 2022 року
фото з відкритих джерел

Про формат переговорів та питання, які будуть обговорюватися поки не відомо

У Кремлі анонсували зустріч російського диктатора Володимира Путіна із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу.

Пєсков зазначив, що зустріч двох диктаторів планується на п'ятницю, 17 лютого. Про формат переговорів та питання, які будуть обговорюватися – не розповів.

Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися наприкінці грудня 2022 року. Тоді у Петербурзі відбувалася неформальна зустріч лідерів держав СНД. Окрім того, на запрошення Путіна Лукашенко відвідав підмосковне Зоряне містечко – центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де проходив відбір кандидатів для польоту в космос з Білорусі.

Перед цим, 19 грудня, Путіт прилетів до Мінська, аби взяти участь у переговорах з Олександром Лукашенком віч-на-віч. Також тоді до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше британська розвідка повідомила, чи має Росія достатньо сил для наступу.

До слова, триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Теги: війна росія Білорусь путін Олександр Лукашенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська економіка продовжує страждати
Путін визнав, що санкції працюють
Сьогодні, 16:31
Путін присвоїв нове звання «за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність»
Путін дав нове звання бригаді, яка чинила звірства в Україні
Сьогодні, 15:02
Столтенберг наголосив на важливості військової підтримки України
Путін готує нові наступи, тож Україні терміново потрібна важка зброя – Столтенберг
Сьогодні, 11:57

Політика

Путін знову зустрінеться з Лукашенком: названо дату
Путін знову зустрінеться з Лукашенком: названо дату
Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами
Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами
Молдова скасувала заборону на польоти
Молдова скасувала заборону на польоти
Путін дав нове звання бригаді, яка чинила звірства в Україні
Путін дав нове звання бригаді, яка чинила звірства в Україні
Польща розпочала декомунізацію у МЗС
Польща розпочала декомунізацію у МЗС
Винищувачі для України: США можуть переглянути рішення
Винищувачі для України: США можуть переглянути рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж
20K
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
20K
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
16K
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко викрила обман Безуглої
11K
США попереджають Україну про переломний момент у війні

Новини

Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Сьогодні, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Сьогодні, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту