Президент Румунії Йоганніс готовий поборотися за крісло президента Європейської ради

Другий президентський термін Йоганніса закінчується наприкінці року

Президент Румунії Клаус Йоганніс не проти стати наступним президентом Європейської ради після того, як посаду достроково залишить Шарль Мішель. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Йоганніс приєднався до невеликого списку колишніх лідерів ЄС, включаючи Маріо Драгі з Італії та Ксав'є Беттеля з Люксембургу - чиї імена висувалися як можливі кандидати на посаду, яка є однією з найвищих у Європейському Союзі. Президент ради головує на зустрічах 27 лідерів ЄС і представляє блок у питаннях зовнішньої політики», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, другий президентський термін Йоганніса закінчується наприкінці року, і він не має права балотуватися знову. Видання вважає, що йому буде важко отримати посаду очільника Єврорада, якщо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишиться на другий термін, оскільки вони обоє є членами правоцентристської Європейської народної партії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Натомість прессекретар офісу Йоханніса відмовився коментувати плани президента.

7 січня президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту улітку, тому достроково залишить посаду. Водночас згідно з європейським законодавством обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Євроради від країни, яка головує в ній. Новий склад парламенту розпочне роботу в липні, а в цей час у Єврораді головуватиме Угорщина. Тобто замінити Мішеля може Орбан.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду та оголосив про намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту у червні.

Згодом стало відомо, що колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі є головним претендентом на посаду президента Європейської ради.