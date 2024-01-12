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Розблокування допомоги Україні: ЄС повідомив, на які поступки готовий піти Угорщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розблокування допомоги Україні: ЄС повідомив, на які поступки готовий піти Угорщині
Орбан заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі
фото з відкритих джерел

Єврокомісія планує надати Орбану можливість зупинити фінансування на середині шляху

Європейська комісія обговорює можливі поступки деяким вимогам Угорщини, аби забезпечити пакет підтримки для України в €50 млрд. Про це пише Financial Times.

За даними неназваних високопосадовців, з якими спілкувалося видання, щоб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето, Єврокомісія готова надати Будапешту право у 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС.

Видання наголошує, що фактично це означає, що Орбан отримає право накласти вето на допомогу Україні у 2025 році.

Зокрема, представники Комісї заявили, що вони відкриті до щорічних аудитів допомоги та впровадження «екстреного гальмування». Воно дасть право країнам «висловити занепокоєння» щодо виплат Україні.

Крім того, Єврокомісія планує надати Орбану можливість зупинити фінансування на середині шляху – у 2025 році. Будь-яка країна може винести серйозні занепокоєння щодо виплат Україні на обговорення на саміті лідерів країн-членів ЄС. Але, зазначається, що це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето.

Угорський високопосадовець вважає, що швидше за все цього буде достатньо для того, щоб Орбан зняв своє вето.

Видання пише, що поступки Угорщині є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, які вимагають більш складних механізмів в обхід Будапешта.

Серед них, зокрема, продовження існуючої кредитування на один рік, залучення спільного боргу, забезпеченого національними гарантіями, або створення спеціального фінансового механізму для виплати грантів.

Усі ці варіанти можуть бути реалізовані без участі Угорщини, але вони є дорожчими і потребують більше часу для створення та виділення коштів Україні.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу. 

Повідомлялося, що за словами трьох дипломатів ЄС, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Як зазначає видання, це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето. 

Теги: фінансування Віктор Орбан Угорщина Європейський союз

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