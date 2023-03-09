Петр Павел став президентом Чехії. Найцікавіше з біографії (відео)

Сьогодні, 9 березня, Чехії відбулася інавгурація обраного президента Петра Павела. Церемонія пройшла у Празькому граді, повідомляє ČT24.

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«Я присягаюся у вірності Чеській Республіці. Я зобов'язуюсь дотримуватись її Конституції та законів. Я присягаюсь своєю честю виконувати свої обов'язки на користь всього народу та в міру своїх знань та совісті», – заявив Павел під час присяги.

У своїй промові після присяги новообраний президент Чехії заявив, що незабаром опублікує план конкретної мети на перші 100 днів своєї роботи.

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Він також заявив, що хоче зробити уряд більш відкритим для людей та подій та повернути прозоре та регулярне спілкування. «Суспільство не розділене, швидше воно звикло говорити про те, що його поділяє. Результати виборів показали, що люди надають перевагу правді та порядності», - сказав він.

Цікаві факти з біографії Петра Павела

Під час балканських воєн 1990-х років Петр Павел служив у міжнародній миротворчій місії.

61-річний Павел починав військову кар’єру у соціалістичній Чехословаччині, яка була членом

61-річний Павел починав військову кар’єру у соціалістичній Чехословаччині, яка була членом Варшавського договору, де домінував Радянський Союз. Павел пішов шляхом свого батька – професійного військового.

У 1988 році Павел вчився на курсах військової розвідки. Крім того, він встиг чотири роки побувати членом Компартії Чехословаччини, яка втратила владу внаслідок Оксамитової революції 1989 року.

У 2012 році, коли чеські солдати служити в місії НАТО в Афганістані, очолив Генеральний штаб Чеської армії і зробив успішну кар’єру.

У 2015–2018 роках очолював Військовий комітет НАТО – це найвища військова посада в Альянсі.

Із 2018 року Павел став генералом у відставці і, за інформацією з його оточення, невдовзі почав думати про президенство.

Як раніше повідомлялося, на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців