Головна Світ Політика
search button user button menu button

Петр Павел став президентом Чехії. Найцікавіше з біографії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Петр Павел став президентом Чехії. Найцікавіше з біографії (відео)
фото скріншот відео

Сьогодні, 9 березня, Чехії відбулася інавгурація обраного президента Петра Павела. Церемонія пройшла у Празькому граді, повідомляє ČT24.

«Я присягаюся у вірності Чеській Республіці. Я зобов'язуюсь дотримуватись її Конституції та законів. Я присягаюсь своєю честю виконувати свої обов'язки на користь всього народу та в міру своїх знань та совісті», – заявив Павел під час присяги.

У своїй промові після присяги новообраний президент Чехії заявив, що незабаром опублікує план конкретної мети на перші 100 днів своєї роботи.

Він також заявив, що хоче зробити уряд більш відкритим для людей та подій та повернути прозоре та регулярне спілкування. «Суспільство не розділене, швидше воно звикло говорити про те, що його поділяє. Результати виборів показали, що люди надають перевагу правді та порядності», - сказав він.

Цікаві факти з біографії Петра Павела

  • Під час балканських воєн 1990-х років Петр Павел служив у міжнародній миротворчій місії.
    61-річний Павел починав військову кар’єру у соціалістичній Чехословаччині, яка була членом
  • Варшавського договору, де домінував Радянський Союз. Павел пішов шляхом свого батька – професійного військового.
  • У 1988 році Павел вчився на курсах військової розвідки. Крім того, він встиг чотири роки побувати членом Компартії Чехословаччини, яка втратила владу внаслідок Оксамитової революції 1989 року. 
  • У 2012 році, коли чеські солдати служити в місії НАТО в Афганістані, очолив Генеральний штаб Чеської армії і зробив успішну кар’єру.
  • У 2015–2018 роках очолював Військовий комітет НАТО – це найвища військова посада в Альянсі.
  • Із 2018 року Павел став генералом у відставці і, за інформацією з його оточення, невдовзі почав думати про президенство.

Як раніше повідомлялося, на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців

Теги: Чехія Петр Павел інавгурація президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна використовує муляжі для обману окупантів. Їй допомагає Чехія (відео)
Україна використовує муляжі для обману окупантів. Їй допомагає Чехія (відео)
23 лютого, 11:07
Чехія запустила виробництво «оригінальних» Hіmars. Чи отримає їх Україна?
Чехія запустила виробництво «оригінальних» Hіmars. Чи отримає їх Україна?
6 березня, 23:18
Leopard 2A7
Чехія планує викупити у Швейцарії Leopard 2
7 березня, 04:57

Політика

«План Росії провалився». Саакашвілі із в'язниці звернувся до грузинського народу
«План Росії провалився». Саакашвілі із в'язниці звернувся до грузинського народу
Країна ЄС відмовилася визнати Росію спонсором тероризму
Країна ЄС відмовилася визнати Росію спонсором тероризму
Словаччина може передати винищувачі Україні, але є умова
Словаччина може передати винищувачі Україні, але є умова
Розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз  
Розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз  
Петр Павел став президентом Чехії. Найцікавіше з біографії (відео)
Петр Павел став президентом Чехії. Найцікавіше з біографії (відео)
Протести у Грузії. Кремль знайшов «винних» та звернувся до росіян
Протести у Грузії. Кремль знайшов «винних» та звернувся до росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
13K
У Києві прогримів потужний вибух
13K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)
9473
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9010
Масована ракетна атака: куди влучили окупанти (оновлено)
8038
Вони експортують зброю на мільярди. Тільки не в Україну

Новини

Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Сьогодні, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту