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Саміт НАТО: які теми розглянуть лідери ЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт НАТО: які теми розглянуть лідери ЕС
Лідери ЄС обов'язково обговорять заколот групи найманців «Вагнера»
фото: Reuters

У проєкті висновків саміту йдеться, що країни ЄС готові зробити свій внесок у майбутні зобов'язання з безпеки перед Україною

На саміті НАТО у Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять наслідки перерваного заколоту у Росії. Також розглядатиметься питання, яку роль ЄС може відіграти у зобов'язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України. Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що лідери обов'язково обговорять заколот групи найманців «Вагнера», навіть незважаючи на те, що він не включений до порядку денного саміту і не згадується у проєктах його письмових висновків.

«Це обов'язково спливе», – сказала вона журналістам у Брюсселі напередодні дводенного саміту – регулярних зборів, на яких також обговорюватимуться міграція, відносини з Китаєм та інші питання.

Як і деякі інші лідери ЄС, Каллас заявила, що заколот показав, що у російському керівництві з'явилися тріщини. Вона сказала, що бачила різні точки зору на те, як заколот може вплинути на війну проти України та на ризик, який Росія є для Заходу.

За словами Каллас, Захід не повинен піддаватися впливу та продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати власну оборону.

Шарль Мішель, президент Європейської ради лідерів ЄС, висловився так само. «У цих обставинах ми ще більше підтвердимо нашу відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно, у тому числі за допомогою стабільної фінансової та військової допомоги», – написав він у листі, запрошуючи лідерів на саміт.

Характер цієї допомоги також обговорюватиметься у Брюсселі, оскільки західні країни працюють над пакетом довгострокових гарантій надання Києву зброї, спорядження, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги.

У проєкті висновків саміту йдеться, що країни ЄС готові зробити свій внесок у майбутні зобов'язання з безпеки перед Україною, щоб «допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти зусиллям щодо дестабілізації».

Дипломати заявили, що текст було запропоновано Францією, яка виступає за посилення військової ролі та ролі безпеки ЄС. Дипломати з деяких країн заявили, що хочуть отримати більше подробиць та стурбовані тим, що ця ідея може суперечити зусиллям США та НАТО щодо довгострокових зобов'язань перед Україною. «Є багато питань для багатьох держав-членів», – сказав дипломат із однієї країни ЄС.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу пообіцяють наростити військову допомогу Україні та зобов'язуються допомагати в довгостроковій перспективі. 

Також заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник вважає, що на саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, Україні можуть запропонувати якийсь варіант, про який ще ніхто не знає і щодо якого тривають переговори.

Теги: росія міністр саміт Єнс Столтенберг переговори НАТО Україна

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