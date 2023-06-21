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Британія підтримає вступ України до НАТО за спрощеною процедурою – МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія підтримає вступ України до НАТО за спрощеною процедурою – МЗС
Британія підтримає пропозиції, аби Україна не була зобов’язана проходити етап плану щодо членства для приєднання до Альянсу
фото з відкритих джерел

Велика Британія надасть підтримку Україні для вступу за спрощеною процедурою до Альянсу

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу за спрощеною процедурою до Альянсу. Про це інформує Guardian з посиланням на заяву міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі на міжнародній конференції у Лондоні Ukraine Recovery.

Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, аби Україна не була зобов’язана проходити етап плану щодо членства для приєднання до Альянсу.

«Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже позитивною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимоги членства в НАТО через їхні дії на полі бою. Я думаю, що всі союзники по НАТО це визнають», – розповів Клеверлі.

Кандидати отримують оцінки та поради для досягнення стандартів НАТО з оборони та інших справ на шляху до карти членства. Повідомляється, що якщо Україна пропустила цей етап, вона була б у тому ж положенні, що і новий член Альянсу – Фінляндія.

Нагадаємо, Північна Македонія проходила 20-річну програму перед своїм вступом у 2020 році.

Міністр закордонних справ Британії на конференції сказав, що Україна реформує свої Збройні Сили під час війни: «Ми спостерігали за її розвитком, і він був дуже швидким».

Клеверлі додав, що генсек Єнс Столтенберг на неофіційному саміті міністрів закордонних справ НАТО заявив, що насправді багато критеріїв плану дій щодо членства вже виконано.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Україні подальшу допомогу в модернізації ЗСУ. Вже на саміті у липні буде ухвалено відповідне рішення.

За словами генсека НАТО, завдяки цій допомозі українські військові «мають здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО».

До слова, на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі має бути прокладений конкретний шлях для вступу України в НАТО.

Теги: Велика Британія МЗС НАТО

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