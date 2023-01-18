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Членство України в НАТО: Кіссінджер різко змінив риторику

Юрій Лящук
glavcom.ua
Членство України в НАТО: Кіссінджер різко змінив риторику
Кіссінджер виступив проти ліквідації Росії як самостійної держави
фото з відкритих джерел

Кіссінджер наголосив, що приєднання України до НАТО було б доречним після того, як настане мир

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер підтримав вступ України до НАТО. Раніше він був противником членства України в Альянсі. Таку заяву зробив 99-річний Кіссінджер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

«До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу», – сказав він.

Кіссінджер наголосив, що приєднання України до НАТО було б доречним після того, як настане мир.

При цьому колишній посадовець заявив, що необхідно уникнути ліквідації Росії як самостійної держави.

«Знищення РФ як держави, яка може реалізовувати власну політику, відкриє величезну територію, що охоплює 11 часових поясів, для внутрішніх конфліктів та зовнішнього втручання в той момент, коли там зберігається понад 15 тис. одиниць ядерної зброї», – сказав він.

Раніше Генрі Кіссінджер вважав, що ситуація навколо війни Росії проти України є небезпечнішою, ніж було під час холодної війни. Водночас він переконаний, що західні країни зможуть утримати російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї.

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Теги: росія США НАТО війна Україна

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