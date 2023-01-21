Сунак отримав штраф під час зйомок відео для соцмереж: за що покарали британського прем'єра

Це вже другий випадок, коли поліція штрафує чиновника, поки він займає державну посаду

Поліція оштрафувала прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака за те, що він не пристебнувся ременем безпеки, коли їхав на задньому сидінні автомобіля, знімаючи відеоролик для соцмереж. Про це пише CNN.

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Сунак завантажив в Instagram відео під час поїздки на північний захід Англії. Його активно поширили інші користувачі, які помітили, що прем'єр не пристебнув ременя.

У поліції відреагували, завуальовано заявивши, що «винесли штраф 42-річному чоловікові з Лондона». У Великій Британії невикористання ременя безпеки може призвести до штрафу в розмірі до 500 фунтів стерлінгів (22,5 тис. грн).

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Представник Даунінг-стріт у відповідь наголосив, що британський лідер «звичайно, виконає покарання». «Прем'єр-міністр повністю визнає, що це була помилка», – додав речник.

Представник Сунака запевнив, що прем'єр просить вибачення й закликав людей пристібатися ременями безпеки.

Це вже другий випадок, коли поліція штрафує чиновника, поки він займає державну посаду: раніше міністр фінансів разом із експрем'єром Борисом Джонсоном були оштрафовані через вечірку з порушенням режиму карантину, які проводилися в урядових приміщеннях Британії.

Нагадаємо, Британія прагне прискорити підтримку Києва, щоб допомогти йому виграти війну – Сунак дав «зелене світло» на передачу Україні танків.

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Раніше Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози.

Зауважимо, колишній президент США Трамп заплатить майже мільйон доларів штрафу через позов проти Гілларі Клінтон.

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