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Сунак отримав штраф під час зйомок відео для соцмереж: за що покарали британського прем'єра

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сунак отримав штраф під час зйомок відео для соцмереж: за що покарали британського прем'єра
Кадр із відеоролика Ріші Сунака в Instagram
фото: скрін Instagram/rishisunakmp

Це вже другий випадок, коли поліція штрафує чиновника, поки він займає державну посаду

Поліція оштрафувала прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака за те, що він не пристебнувся ременем безпеки, коли їхав на задньому сидінні автомобіля, знімаючи відеоролик для соцмереж. Про це пише CNN.

Сунак завантажив в Instagram відео під час поїздки на північний захід Англії. Його активно поширили інші користувачі, які помітили, що прем'єр не пристебнув ременя.

У поліції відреагували, завуальовано заявивши, що «винесли штраф 42-річному чоловікові з Лондона». У Великій Британії невикористання ременя безпеки може призвести до штрафу в розмірі до 500 фунтів стерлінгів (22,5 тис. грн).

Представник Даунінг-стріт у відповідь наголосив, що британський лідер «звичайно, виконає покарання». «Прем'єр-міністр повністю визнає, що це була помилка», – додав речник.

Представник Сунака запевнив, що прем'єр просить вибачення й закликав людей пристібатися ременями безпеки.

Це вже другий випадок, коли поліція штрафує чиновника, поки він займає державну посаду: раніше міністр фінансів разом із експрем'єром Борисом Джонсоном були оштрафовані через вечірку з порушенням режиму карантину, які проводилися в урядових приміщеннях Британії.

Нагадаємо, Британія прагне прискорити підтримку Києва, щоб допомогти йому виграти війну – Сунак дав «зелене світло» на передачу Україні танків.

Раніше Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози.

Зауважимо, колишній президент США Трамп заплатить майже мільйон доларів штрафу через позов проти Гілларі Клінтон.

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Теги: Ріші Сунак штраф

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