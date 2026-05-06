Головна Світ Політика
search button user button menu button

Папа Римський розкритикував Трампа за перекручування його поглядів на Іран

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський розкритикував Трампа за перекручування його поглядів на Іран
Папа Римський: Місія церкви – проповідувати Євангеліє, проповідувати мир
фото: AP

Дональд Трамп звинуватив Папу Римського у лояльному ставленні до ядерних амбіцій Ірану

Коментуючи журналістам позицію католицької церкви, Папа Римський наголосив на багаторічному спротиві духовенства будь-яким видам ядерного озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ця заява прозвучала як відповідь на чергові закиди Дональда Трампа, який звинуватив Папу Лева у нібито лояльному ставленні до ядерних амбіцій Ірану. Водночас церковне вчення прямо визначає володіння таким арсеналом як аморальне явище.

Папа Римський вкотре підкреслив, що його заклики до мирного врегулювання та дипломатії в контексті конфлікту в Ірані ґрунтуються на біблійних цінностях. Він нагадав, що з перших днів свого обрання пропагував ідею миру. За словами Папи Лева, основне завдання церкви полягає у проповіді Євангелія, і він висловив сподівання, що його заклики до дотримання Божого Слова будуть почуті, попри критику.

«Місія церкви – проповідувати Євангеліє, проповідувати мир. Якщо хтось хоче критикувати мене за проголошення Євангелія, нехай робить це правдою. І тому я просто сподіваюся, що мене вислухають щодо цінності Слова Божого», – сказав Папа Римський.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у створенні небезпеки для вірян через нібито лояльне ставлення понтифіка до ядерної програми Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Під час обговорення справи ув’язненого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая, Дональд Трамп різко перейшов до критики глави Католицької церкви. Президент США стверджує, що понтифік не заперечує проти наявності у Тегерана ядерної зброї.

Нагадаємо, конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV поглибився через принципову позицію Ватикану щодо воєнних дій США та Ізраїлю в Ірані. Понтифік гостро розкритикував риторику американського лідера, назвавши заяви про можливість ліквідації іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам. Попри тиск із боку Білого дому, Лев XIV підкреслив, що не відчуває страху перед чинною адміністрацією і продовжить проповідувати євангельські цінності, оскільки вбачає у цьому свою головну місію.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо планує візит до Риму. Поїздка відбудеться на тлі розбіжностей між президентом Дональдом Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні через війну в Ірані та захист Папи Лева XIV.

Теги: Іран Папа Римський війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман «Фіш» Ященко очолює напрямок ударних дронів у підрозділі Lasar's Group
Герой України Роман «Фіш» Ященко: У мене була проста мрія – знищити російський танк інтерв'ю
19 квiтня, 12:30
Марія Гаєвська (на фото справа) та Дар’я Лісіч посперечалися у мережі
У мережі розгорівся скандал між письменницею та військовою: деталі
22 квiтня, 11:44
Евакуація населення з прифронтових зон
Евакуація з прифронтових зон: ворожа пропаганда вигадала «обов’язкову диспансеризацію»
24 квiтня, 07:56
Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану опинилася на межі технічної катастрофи
Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану опинилася на межі технічної катастрофи
27 квiтня, 00:28
Окупанти бояться прориву лінії бойового зіткнення
Російські підрозділи скасовують відпустки до дев'ятого травня: до чого готуються
27 квiтня, 17:43
Через отруєння чадним газом загинула 65-річна жінка
РФ вдарила по Шосткинській громаді дронами і ракетою: загинула жінка, є постраждалі
29 квiтня, 07:45
Танкер перебуває під санкціями України
Генштаб підтвердив ураження підсанкційного танкера Marquise
29 квiтня, 13:13
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
4 травня, 00:57
На світ з'явилася нова друкована книга Ліни Костенко «Вітер з Марса»
Про Путіна та війну. Ліна Костенко випустила збірку поезій
4 травня, 10:38

Політика

Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану, розпочата в лютому, закінчилася
Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану, розпочата в лютому, закінчилася
Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований
Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований
Італія захистила Папу Римського від критики Трампа
Італія захистила Папу Римського від критики Трампа
Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ
Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
Пашинян заявив про курс на ЄС: Єреван отримав €30 млн на оборону
Пашинян заявив про курс на ЄС: Єреван отримав €30 млн на оборону

Новини

ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Вчора, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Вчора, 08:42

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua