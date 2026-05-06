Папа Римський розкритикував Трампа за перекручування його поглядів на Іран

Дональд Трамп звинуватив Папу Римського у лояльному ставленні до ядерних амбіцій Ірану

Коментуючи журналістам позицію католицької церкви, Папа Римський наголосив на багаторічному спротиві духовенства будь-яким видам ядерного озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ця заява прозвучала як відповідь на чергові закиди Дональда Трампа, який звинуватив Папу Лева у нібито лояльному ставленні до ядерних амбіцій Ірану. Водночас церковне вчення прямо визначає володіння таким арсеналом як аморальне явище.

Папа Римський вкотре підкреслив, що його заклики до мирного врегулювання та дипломатії в контексті конфлікту в Ірані ґрунтуються на біблійних цінностях. Він нагадав, що з перших днів свого обрання пропагував ідею миру. За словами Папи Лева, основне завдання церкви полягає у проповіді Євангелія, і він висловив сподівання, що його заклики до дотримання Божого Слова будуть почуті, попри критику.

«Місія церкви – проповідувати Євангеліє, проповідувати мир. Якщо хтось хоче критикувати мене за проголошення Євангелія, нехай робить це правдою. І тому я просто сподіваюся, що мене вислухають щодо цінності Слова Божого», – сказав Папа Римський.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у створенні небезпеки для вірян через нібито лояльне ставлення понтифіка до ядерної програми Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Під час обговорення справи ув’язненого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая, Дональд Трамп різко перейшов до критики глави Католицької церкви. Президент США стверджує, що понтифік не заперечує проти наявності у Тегерана ядерної зброї.

Нагадаємо, конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV поглибився через принципову позицію Ватикану щодо воєнних дій США та Ізраїлю в Ірані. Понтифік гостро розкритикував риторику американського лідера, назвавши заяви про можливість ліквідації іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам. Попри тиск із боку Білого дому, Лев XIV підкреслив, що не відчуває страху перед чинною адміністрацією і продовжить проповідувати євангельські цінності, оскільки вбачає у цьому свою головну місію.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо планує візит до Риму. Поїздка відбудеться на тлі розбіжностей між президентом Дональдом Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні через війну в Ірані та захист Папи Лева XIV.