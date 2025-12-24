Орбан заявив про «останній» мирний рік для Європи

Глава угорського уряду пов’язав зростання воєнної напруженості з перерозподілом фінансової, військової та політичної влади у світі

Угорський прем'єр стверджує, що Брюссель нібито «хоче війни»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що у 2026 році в Європі може розпочатися війна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Nemzet.

На запитання журналіста, чи можливо, що 2025-й був останнім роком миру для Європи, Орбан відповів: «Так, це не можна виключати».

Глава угорського уряду вважає, що тривалий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. За його словами, всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте у ядерну світову війну.

«Цей страх діяв протягом вісімдесяти років. Зараз же формується абсолютно новий світ», – зазначив він.

Орбан стверджує, що зараз у світі відбувається перерозподіл фінансової, військової та політичної влади, що може спровокувати війну. За його словами, воєнна напруга є наслідком «занепаду» Західної Європи та Європейського Союзу.

Нагадаємо, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про надання кредиту на 90 млрд євро для Києва, висловив сумнів, що саме Російська Федерація здійснила напад на Україну. Віктор Орбан неодноразово називав фінансову допомогу ЄС «божевіллям».

До слова, в Угорщині з’явилися провокативні білборди із зображенням президента України Володимира Зеленського, лідера угорської опозиції Петра Мадяра та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. На білбордах зображено, як Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський та Петер Мадяр викидають гроші в золотий унітаз.