Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним

Північна Корея заклала фундамент меморіального музею, присвяченого своїм військам, які були розгорнуті під час війни Росії проти України

Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян «завжди буде з Москвою»

У Північній Кореї відкриють музей, присвячений військовим, що воювали з Росією проти України. У місті Пхеньян уже пройшла церемонія закладання фундаменту майбутнього меморіального музею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yonhap.

У Північній Кореї відбулася офіційна церемонія закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ в Курській області РФ. До урочистостей долучився північнокорейський лідер Кім Чен Ин, посадовці та російський посол Олександр Мацегора.

На відкритті Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян «завжди буде з Москвою» та згадав про участь і роль його солдатів у війні Росії проти України. «Роки бойового братерства, у яких дорогоцінною кров’ю було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, будуть безперервно просуватися вперед завдяки благородній душі великих героїв», – сказав він.

На урочистостях лідер Північної Кореї заявив, що Пхеньян «завжди буде з Москвою» Фото: Korea_Friend_UK/Х

Крім нового музею, в Пхеньяні одну з вулиць міста назвали на честь «загиблих військових та їхніх подвигів» – «Саппхьол», що значить «ранкова зірка». Також в місті установлять пам’ятник «безсмертним бойовим подвигам».

Раніше «Главком» повідомляв, скільки військових втратила КНДР у війні проти України. За даними розвідки Британії, Північна Корея втратила понад 6 тис. осіб у війні проти України.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжуватиме «повністю підтримувати» Росію та її армію як «братній обов'язок» за договором із Москвою.