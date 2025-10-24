Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним
Північна Корея заклала фундамент меморіального музею, присвяченого своїм військам, які були розгорнуті під час війни Росії проти України
фото: Korea_Friend_UK/Х

Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян «завжди буде з Москвою»

У Північній Кореї відкриють музей, присвячений військовим, що воювали з Росією проти України. У місті Пхеньян уже пройшла церемонія закладання фундаменту майбутнього меморіального музею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yonhap.

У Північній Кореї відбулася офіційна церемонія закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ в Курській області РФ. До урочистостей долучився північнокорейський лідер Кім Чен Ин, посадовці та російський посол Олександр Мацегора. 

На відкритті Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян «завжди буде з Москвою» та згадав про участь і роль його солдатів у війні Росії проти України. «Роки бойового братерства, у яких дорогоцінною кров’ю було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, будуть безперервно просуватися вперед завдяки благородній душі великих героїв», – сказав він.

На урочистостях лідер Північної Кореї заявив, що Пхеньян «завжди буде з Москвою»
На урочистостях лідер Північної Кореї заявив, що Пхеньян «завжди буде з Москвою»
Фото: Korea_Friend_UK/Х

Крім нового музею, в Пхеньяні одну з вулиць міста назвали на честь «загиблих військових та їхніх подвигів» – «Саппхьол», що значить «ранкова зірка».  Також в місті установлять пам’ятник «безсмертним бойовим подвигам».

Раніше «Главком» повідомляв, скільки військових втратила КНДР у війні проти України. За даними розвідки Британії, Північна Корея втратила понад 6 тис. осіб у війні проти України.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжуватиме «повністю підтримувати» Росію та її армію як «братній обов'язок» за договором із Москвою.

Читайте також:

Теги: путін Північна Корея Кім Чен Ин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни знову б’ють по інфраструктурі: що робити українцям?
Як українцям захистити критичну інфраструктуру
10 жовтня, 10:30
ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ: головні ризики і сценарії
20 жовтня, 10:33
Гарантовано захисту не буває
Блекаути у Москві. Чому цього не буде і що варто розуміти українцям?
10 жовтня, 19:19
Як відомо, з початку серпня Україна значно посилила атаки на російські нафтові об'єкти
Українські дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів РФ на Чорному морі – Bloomberg
24 вересня, 23:45
Іллєнко: Має бути певний елемент примусу держави, законного примусу
Проблема ухилянтів. Політик, який перебуває на нулі пояснив, як діяти державі
27 вересня, 10:50
Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару
На Одещині зруйновано винний завод: згоріло близько 100 тис. пляшок
28 вересня, 12:47
Влада закликає громадян бути особливо обережними
Модифікована «Герань-2»: на Сумщині виявлено нову модель російського безпілотника
6 жовтня, 13:57
Основний удар окупанти завдали по столиці та Київській області
«Світе, схаменися». Зірки відреагували на масовану атаку регіонами України 28 вересня
28 вересня, 13:02
Окупанта Свиридова було знищено 21 вересня
Сили оборони на фронті ліквідували титулованого російського баскетболіста
28 вересня, 12:31

Політика

«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте
Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним
Саміт «коаліції охочих». Рютте зробив заяву про підтримку України
Саміт «коаліції охочих». Рютте зробив заяву про підтримку України
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
Хорватія повертає обов’язкову військову службу
Хорватія повертає обов’язкову військову службу

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua