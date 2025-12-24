Загибель військового командування Лівії в авіакатастрофі: знайдено чорні скриньки 

Лівія оголосила триденну національну жалобу в зв'язку з трагедією

Турецькі пошукові групи вилучили чорні скриньки з місця катастрофи приватного літака, внаслідок якої загинули вісім осіб, серед яких командувач військових сил Лівії та інші високопосадовці. Пошукові роботи тривають, але вже виявлено голосові та бортові записи, що мають допомогти встановити причини трагедії. Про це повідомляє АР, пише «Главком».

Літак, на борту якого перебували генерал Мухаммед Алі Ахмад аль-Хаддад, а також інші військові чиновники та члени екіпажу, розбився після вильоту зі столиці Туреччини Анкари у вівторок. Лівійські чиновники вказують на технічну несправність літака як можливу причину катастрофи.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття Лівії через телефонну розмову з прем'єр-міністром Дбейбахом. «Розпочато розслідування цього трагічного інциденту, і наші міністерства нададуть інформацію про його хід», – сказав Ердоган.

Серед загиблих у катастрофі були генерали, які відігравали важливу роль у процесі об'єднання лівійських збройних сил, зокрема генерал Мухаммед Алі Ахмад аль-Хаддад, який був ключовим гравцем у зусиллях, спрямованих на стабілізацію та об'єднання Лівії після її розколу. Також загинули генерал Аль-Фітурі Грайбіл, бригадний генерал Махмуд Аль-Катаві, радник начальника штабу Мохаммед Аль-Асаві Діаб і військовий фотограф Мохаммед Омар Ахмед Махджуб.

Пошукові роботи на місці катастрофи активізувалися після ночі сильного дощу та туману. Спеціалізовані транспортні засоби та мобільні координаційні центри були залучені до ліквідації наслідків катастрофи. Туреччина також призначила чотирьох прокурорів для керівництва розслідуванням.

Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу оголосив, що чорні скриньки літака будуть відправлені до нейтральної третьої країни для проведення незалежного та неупередженого розслідування причин катастрофи.

Лівія оголосила триденну національну жалобу в зв'язку з трагедією. На всіх державних установах країни були приспущені прапори. Прем'єр-міністр Лівії Абдулхамід Дбейбах висловив співчуття та зазначив, що ця втрата є великою трагедією для країни та військової установи Лівії.