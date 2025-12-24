Головна Світ Політика
search button user button menu button

Загибель військового командування Лівії в авіакатастрофі: знайдено чорні скриньки 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Загибель військового командування Лівії в авіакатастрофі: знайдено чорні скриньки 
23 грудня в Туреччині сталася авіакатастрофа, в якій загинув начальник Генерального штабу Лівії Мохаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад т
фото: АР

Лівія оголосила триденну національну жалобу в зв'язку з трагедією

Турецькі пошукові групи вилучили чорні скриньки з місця катастрофи приватного літака, внаслідок якої загинули вісім осіб, серед яких командувач військових сил Лівії та інші високопосадовці. Пошукові роботи тривають, але вже виявлено голосові та бортові записи, що мають допомогти встановити причини трагедії. Про це повідомляє АР, пише «Главком».

Літак, на борту якого перебували генерал Мухаммед Алі Ахмад аль-Хаддад, а також інші військові чиновники та члени екіпажу, розбився після вильоту зі столиці Туреччини Анкари у вівторок. Лівійські чиновники вказують на технічну несправність літака як можливу причину катастрофи.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття Лівії через телефонну розмову з прем'єр-міністром Дбейбахом. «Розпочато розслідування цього трагічного інциденту, і наші міністерства нададуть інформацію про його хід», – сказав Ердоган.

Серед загиблих у катастрофі були генерали, які відігравали важливу роль у процесі об'єднання лівійських збройних сил, зокрема генерал Мухаммед Алі Ахмад аль-Хаддад, який був ключовим гравцем у зусиллях, спрямованих на стабілізацію та об'єднання Лівії після її розколу. Також загинули генерал Аль-Фітурі Грайбіл, бригадний генерал Махмуд Аль-Катаві, радник начальника штабу Мохаммед Аль-Асаві Діаб і військовий фотограф Мохаммед Омар Ахмед Махджуб.

Пошукові роботи на місці катастрофи активізувалися після ночі сильного дощу та туману. Спеціалізовані транспортні засоби та мобільні координаційні центри були залучені до ліквідації наслідків катастрофи. Туреччина також призначила чотирьох прокурорів для керівництва розслідуванням.

Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу оголосив, що чорні скриньки літака будуть відправлені до нейтральної третьої країни для проведення незалежного та неупередженого розслідування причин катастрофи.

Лівія оголосила триденну національну жалобу в зв'язку з трагедією. На всіх державних установах країни були приспущені прапори. Прем'єр-міністр Лівії Абдулхамід Дбейбах висловив співчуття та зазначив, що ця втрата є великою трагедією для країни та військової установи Лівії.

Читайте також:

Теги: Туреччина авіакатастрофа військові розслідування Лівія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Термінал «Боріваж»
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
28 листопада, 11:15
Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок «Дія»
Мобілізовані військові зможуть купувати житло під 3% через «єОселю»
11 грудня, 16:20
Фідан: Україна потребує підтримки Європи у прийнятті важких рішень щодо миру
Мирні переговори. Туреччина повідомила, на чому зараз має зосередитися Європа
12 грудня, 10:44
Трамп та Зеленський під час зустрічі у Білому домі біля карти України з позначеними окупованими територіями
Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
16 грудня, 04:22
Комісія не проводила оцінку того, чи така неефективність Бюро спричинена неналежним виконанням обов’язків директором НАБУ
Витік інформації є хронічною проблемою для НАБУ, – Комісія з проведення аудиту ефективності Бюро
2 грудня, 18:18
У Києві попрощалися із військовим Олександром Берменком, який загинув на Покровському напрямку
Київ попрощався із військовим та телепродюсером Олександром Берменком (фото)
2 грудня, 17:39
Однією з головних цілей став РФ вузловий залізничний центр у Фастові під Києвом
РФ різко змінила тактику ударів по Україні: що стало новою ціллю
7 грудня, 16:59
Туреччина опинилась у центрі нового скандалу
В турецьких кафе гостям масово подають фарбований чай: влада країни б'є на сполох
12 грудня, 09:16
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
18 грудня, 16:37

Політика

Макрон заявив, що робота «коаліції охочих» продовжиться в січні
Макрон заявив, що робота «коаліції охочих» продовжиться в січні
Загибель військового командування Лівії в авіакатастрофі: знайдено чорні скриньки 
Загибель військового командування Лівії в авіакатастрофі: знайдено чорні скриньки 
Спецпредставник Трампа заперечив, що США прагнуть захопити Гренландію
Спецпредставник Трампа заперечив, що США прагнуть захопити Гренландію
Таїланд і Камбоджа розпочали переговори про припинення вогню
Таїланд і Камбоджа розпочали переговори про припинення вогню
Орбан заявив про «останній» мирний рік для Європи
Орбан заявив про «останній» мирний рік для Європи
Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни
Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua