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Південна Корея взялась посилено інвестувати у виробництво чіпів, аби завадити Трампу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Південна Корея взялась посилено інвестувати у виробництво чіпів, аби завадити Трампу
Південна Корея інвестує $23 млрд у свої чипи на тлі митних заяв Трампа
фото із відкритих джерел

Південна Корея збільшує фінансування індустрії мікросхем

 

Південна Корея оголосила про збільшення пакету заходів підтримки життєво важливої ​​для країни напівпровідникової промисловості до $33 трлн вон ($23,25 млрд). Це приблизно на чверть більше анонсованої торік суми у $26 трлн вон. Про це повідомило Reuters, пише «Главком».

Ці заходи вжито у відповідь на заклики до уряду розширити підтримку в умовах зростаючої політичної невизначеності при нинішній адміністрації США та посилення конкуренції з боку китайських компаній, йдеться у заяві уряду.

Сеул також збільшить програму фінансової підтримки виробників мікросхем до 20 трлн вон порівняно з попередніми 17 трлн вон, повідомляє Reuters.

Найбільші у світі виробники мікросхем пам'яті Samsung Electronics і SK Hynix мають свої потужності у країні, яка є четвертою за величиною економікою Азії. Згідно з урядовими даними, у 2024 році експорт напівпровідників із Південної Кореї склав $141,9 млрд.

Президент США Дональд Трамп 13 квітня заявив, що наступного тижня оголосить про тарифи на імпортні напівпровідники, додавши, що щодо деяких компаній у цій галузі буде виявлено гнучкість.

Минулого тижня Південна Корея оголосила про заходи екстреної підтримки свого автомобільного сектора, прагнучи пом'якшити удар, який завдають тарифи США по галузі, в якій останніми роками спостерігалося різке зростання експорту до Сполучених Штатів.

Заходи включають фінансову підтримку автомобільної промисловості, а також зниження податків та субсидії для стимулювання внутрішнього попиту. Крім того, уряд пообіцяв докласти зусиль для переговорів зі США та допомогти у розширенні ринків, повідомляє Reuters.

До слова, Україна отримає від Південної Кореї через Програми розвитку ООН $4,76 млн на програму цифровізації міністерств та державних органів.

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Теги: економіка тарифи Південна Корея Дональд Трамп

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