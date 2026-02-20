Головна Світ Політика
Чому Віткофф та Кушнер стали ключовими фігурами в дипломатії Трампа? Пояснення CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

Стиль роботи Віткоффа та Кушнера викликає скептицизм у професійних дипломатів

Стів Віткофф та Джаред Кушнер стали ключовими фігурами в неофіційній, але надвпливовій дипломатичній мережі Дональда Трампа. Поки президент збирав «Раду миру» у Вашингтоні, цей тандем багатих бізнесменів-переговорників попрацював в Женеві, намагаючись завершити війну в Україні та запобігти новому масштабному зіткненню з Іраном. Від успіху їхньої «миротворчої франшизи» залежить не лише стабільність у світі, а й шанси Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У Женеві Віткофф та Кушнер провели інтенсивні переговори з представниками України, Росії та Ірану. Однак на обох напрямках прогрес гальмується через принципові розбіжності:

  • Україна та Росія: перший раунд переговорів показав, що Кремль може використовувати дипломатію лише як засіб для виграшу часу на полі бою. Головним каменем спотикання залишається вимога Москви щодо контролю над Донбасом та відмови Києва від територіальних поступок, які вважаються критичними для національної безпеки;
  • Іранський ультиматум: Трамп встановив Тегерану жорсткий термін у 10-15 днів для укладення ядерної угоди, погрожуючи військовим ударом у разі відмови. Хоча іранська сторона заявляє про згоду з певними «керівними принципами», вони навідріз відмовляються обговорювати свою ракетну програму, що є для США обов'язковою умовою.

CNN пише, що кожен з них уособлює унікальний стиль зовнішньої політики Трампа. Вони є бізнес-магнатами, які зневажають офіційні дипломатичні та урядові структури та, здається, розглядають кожен глобальний конфлікт як потенційну угоду з нерухомістю. Кожен з них також має величезні комерційні інтереси на Близькому Сході та в інших місцях, що викликає занепокоєння у критиків, які вважають, що Трамп не розрізняє власні інтереси та інтереси країни.

Критики зауважують брак досвіду у посланців: наприклад, Віткофф неодноразово демонстрував лояльність до риторики Путіна, а його мирний план з 28 пунктів спочатку сприймався як такий, що підігрує інтересам Москви.

Попри це, саме цьому дуету Трамп завдячує крихким припиненням вогню в Газі. Зараз вони намагаються реалізувати другий етап цього плану – демілітаризацію ХАМАС та введення міжнародних стабілізаційних сил. Трамп вже анонсував виділення $5 млрд на відбудову Гази через свою «Раду миру», яку він називає найважливішим органом в історії. Проте реальність на місцях залишається невтішною: сторони звинувачують одна одну в порушенні тиші, а бойовики не поспішають складати зброю.

Як відомо, в адміністрації президента США Дональда Трампа формується стратегія, згідно з якою відновлення економічних зв’язків із Росією має стати головним запобіжником проти нової ескалації. 

Ключовою фігурою цього підходу є спецпосланець з питань України Стів Віткофф. Він розглядає майбутні торговельні угоди з Москвою як гарантію стабільності, вважаючи, що економічне процвітання обох сторін унеможливить поновлення бойових дій. У Білому домі відкрито зацікавлені в ресурсах та величезних територіях Росії, а сам Трамп раніше підтверджував, що обговорював із Володимиром Путіним масштабні проєкти економічного розвитку.

До слова, спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф зробив заяву після першого дня переговорів у Женеві. 

«За вказівкою президента Трампа, Сполучені Штати провели третю серію тристоронніх переговорів з Україною та Росією. Дякуємо Швейцарській Конфедерації за те, що вона виступила люб'язним господарем сьогоднішніх зустрічей», – йдеться у дописі.

Теги: Джаред Кушнер Стів Віткофф

