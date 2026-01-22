Головна Світ Політика
Путін розкрив плани на зустріч із спецпосланцями Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Одним із ключових питань зустрічі Путіна, Віткоффа та Кушнера стане фінансова сторона новоствореної Ради миру Трампа 

У четвер, 22 січня, у Москві відбудуться переговори між Володимиром Путіним та офіційними представниками Вашингтона – спецпосланцем Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. Про це пише «Главком».

Під час наради з Радою безпеки РФ Путін підтвердив, що ініціатива зустрічі спрямована на продовження діалогу щодо завершення війни проти України. Американська сторона також підтвердила цей візит, зазначивши, що мирний план готовий уже на 90%, і поїздка до російської столиці має стати важливим етапом у його фіналізації.

Одним із ключових питань зустрічі стане фінансова сторона новоствореної Ради миру Дональда Трампа. Путін має намір запропонувати США використати $1 млрд із заморожених російських активів як обов’язковий внесок для вступу Росії до цієї організації. Решту заблокованих коштів, що зберігаються в американській юрисдикції, очільник Кремля пропонує спрямувати на відновлення територій, які постраждали внаслідок бойових дій.

Варто зазначити, що сума, про яку йдеться в контексті американських санкцій, становить близько $5 млрд. Проте основний обсяг російських активів – від €210 до 230 млрд – наразі залишається замороженим у країнах Європи. Переговори у Москві стануть першим офіційним контактом такого рівня між адміністрацією Трампа та Кремлем у 2026 році.

Раніше спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у четвер, 22 січня, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. 

«Ну, дивіться, ми маємо зустрітися з ним (Путіним, – ред.) у четвер», – заявив Віткофф.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поговорив з українською делегацією, які перебувають у США. За словами глави держави, вони активно працюють з американською стороною та європейськими представниками щодо можливих зустрічей, і щодо пакетів підтримки. 

До слова, Володимир Зеленський заявив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.

Теги: росія Джаред Кушнер Стів Віткофф переговори путін

