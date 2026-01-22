Віткофф анонсував візит до Києва

Віткофф незабаром здійснить візит до України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що скоро приїде до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live.

На запитання журналістки щодо візиту до України Віткофф коротко відповів: «скоро».

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 22 січня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Всі хочуть укласти мирну угоду», – наголосив Віткофф, і додав, що відправиться до Москви із зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Згодом під час наради з Радою безпеки РФ Путін підтвердив, що ініціатива зустрічі спрямована на продовження діалогу щодо завершення війни проти України. Американська сторона також підтвердила цей візит, зазначивши, що мирний план готовий уже на 90%, і поїздка до російської столиці має стати важливим етапом у його фіналізації.