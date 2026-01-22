Головна Світ Політика
Віткофф анонсував візит до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Віткофф анонсував візит до Києва
Спецпосланець Трампа зробив заяву про візит до України
фото: reuters

Віткофф незабаром здійснить візит до України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що скоро приїде до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live.

На запитання журналістки щодо візиту до України Віткофф коротко відповів: «скоро».

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 22 січня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Всі хочуть укласти мирну угоду», – наголосив Віткофф, і додав, що відправиться до Москви із зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Згодом під час наради з Радою безпеки РФ Путін підтвердив, що ініціатива зустрічі спрямована на продовження діалогу щодо завершення війни проти України. Американська сторона також підтвердила цей візит, зазначивши, що мирний план готовий уже на 90%, і поїздка до російської столиці має стати важливим етапом у його фіналізації.

Стів Віткофф

