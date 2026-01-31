Віткофф розповів про зустріч із посланцем Путіна: про що домовилися

Віткофф і зять Трампа Кушнер у Флориді обговорили мир в Україні з Кирилом Дмитрієвим

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що сьогодні мав зустріч із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Маямі і назвав її «продуктивною та конструктивною». Як інформує «Главком», про це Віткофф написав у соцмережі Х.

«Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США щодо просування мирного врегулювання українського конфлікту», – написав Віткофф.

За його словами, до складу американської делегації, окрім самого Віткоффа, входили міністр фінансів Скотт Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Спецпредставник Трампа знову висловив оптимізм щодо нібито готовності РФ до діалогу.

«Ця зустріч підбадьорює нас тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні. Ми вдячні за критичне лідерство президента Трампа у пошуку стабільного та тривалого миру», – підсумував Стів Віткофф.

Дмітрієв своєю чергою у соцмережі Х назвав зустріч із американською делегацією «конструктивною щодо миротворчих питань».

Він також заявив про продуктивну дискусію зі США щодо Робочої групи з економічних питань США та Росії.

Нагадаємо, російський перемовник Кирило Дмитрієв прибув до Маямі, де стартує черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном.

Раніше повідомлялося, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

Також президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання.