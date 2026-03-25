Міністр оборони США Гегсет назвав авіаудари по Ірану «переговорами»

Піт Гегсет налаштований на остаточну перемогу у війні з Іраном, у той же час Дональд Трамп вважає, що конфлікт вже фактично виграний

Під час виступу в Білому домі президент США зазначив, що міністр оборони Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн висловили розчарування перспективою перемир’я з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на The Hill.

За словами Трампа, військове керівництво було налаштоване виключно на остаточну перемогу, тоді як сам він вважає конфлікт фактично виграним і близьким до врегулювання.

Президент підкреслив, що американські військові вже суттєво підірвали бойовий потенціал Ірану, а ліквідація багатьох високопосадовців Тегерана фактично означає зміну режиму. Попри сигнали про готовність до дипломатії, він залишив за собою право на нові удари у разі провалу переговорного процесу.

Позиція самого Пентагону залишається жорсткою. Міністр оборони Піт Гегсет підтвердив, що військове відомство також бере участь у діалозі з Іраном, але робить це за допомогою сили. Він іронічно зауважив, що Пентагон веде свої переговори бомбами, натякаючи на продовження інтенсивного вогневого тиску до повного виконання стратегічних завдань США та Ізраїлю.

Раніше Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом.

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.