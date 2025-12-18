CNN: Росія використовує судна «тіньового флоту» для шпигунства

Ключову роль у шпигунстві відіграє компанія Moran Security, яка перебуває під санкціями США

Російські спецслужби та військові використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій, передає «Главком».

Механізм проникнення створений Москвою після початку повномасштабного вторгнення, налічує сотні суден. Хоча більшість екіпажів складаються з іноземців, в останні місяці перед виходом з портів Чорного та Балтійського морів до списків почали додавати російських громадян.

Ключову роль у цьому процесі відіграє компанія Moran Security, яка перебуває під санкціями США. Вона комплектує екіпажі «охоронцями», які насправді є кадровими офіцерами або найманцями:

керівництво компанії складається з підполковника ФСБ та колишніх командирів атомних субмарин;

фірма віддає перевагу кандидатам із досвідом бойових дій, зокрема вихідцям із ГРУ та спецпризначенцям;

серед «технічного персоналу» виявлено колишніх бойовиків ПВК «Вагнер» та співробітників структур Міноборони РФ.

БУло зафіксовано діяльність агентів на підсанкційному танкері «Боракай». У вересні 2025 року під час виходу з порту Приморськ на борт піднялися двоє осіб від Moran Security. Хоча за документами вони проходили як «техніки», один із них виявився експоліцейським та терористом «Вагнера». Під час наступного рейсу на цьому ж судні ідентифікували спецпризначенця МВС РФ та особу, зареєстровану за адресою Міністерства оборони Росії.

За оцінками експертів, залучення фахівців із безпеки до цивільних рейсів свідчить про радикалізацію тактик Кремля. Окрім отримання величезних прибутків від продажу нафти, Москва використовує ці судна як мобільні платформи для збору розвідувальних даних безпосередньо біля берегів європейських країн.

Як відомо, Рада Європейського Союзу ввела нові санкції проти понад 40 російських суден, які входять до складу російського «тіньового флоту» нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів Росії від енергоносіїв.

У четвер, 18 грудня, ще 41 судно було додане до переліку суден, на які поширюється заборона на доступ до портів, а також – на надання широкого спектру послуг, пов’язаних з морським транспортом.

Нагадаємо, 10 грудня посли країн Євросоюзу схвалили черговий пакет санкцій проти Росії, який охоплює учасників «тіньового флоту» та осіб, що, на думку ЄС, працюють на підрив європейської безпеки. Під обмеження потраплять понад 20 людей і організацій, а також 43 судна, пов’язані з Росією.