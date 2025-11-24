ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими

Правила єдиного стандарту зарядок від ЄС набудуть чинності у 2028 році

Єврокомісія впроваджує нові стандарти щодо зарядок. Більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мають перейти на USB Type-C. Новий регламент набуде чинності 14 грудня 2028 року та торкнеться значної кількості техніки. Про це пише «Главком» із посиланням на матеріал Офіційного журналу ЄС.

У повідомленні Офіційного журналу ЄС зазначається, що новий регламент передбачатиме стандарт сумісності зарядок із пристроями потужністю до 100 Вт. Усі ці зарядки повинні мати порт USB-C. Такі адаптери матимуть особливу позначку з написом Common Charger, який свідчитиме про можливість користування зарядним для різної техніки.

Це оновлення торкнеться:

зовнішніх блоків живлення для бездротових зарядок;

зарядних пристроїв для батарей загального призначення;

роутерів;

модемів;

ігрових консолей;

блоки живлення для моніторів і деяких консолей, якщо вони відключатимуться через зовнішній перетворювач, а не до мережі 220 В.

Новий єдиний стандарт зарядок свідчить про продовження політики ЄС щодо покращення, а саме універсалізації портів. Відомо, що з грудня 2024 року всі телефони та планшети, які є в продажу, повинні мати USB-C порт. А ноутбуку теж мають отримати це оновлення до квітня 2026 року.

Раніше «Главком» писав про те, що два найбільші китайські виробники електроніки, Lenovo та Xiaomi, готуються підвищити ціни на свої смартфони, планшети та ноутбуки. Це вимушене рішення є прямим наслідком глобального дефіциту та значного подорожчання чіпів пам'яті, спричиненого стрімким зростанням попиту на технології штучного інтелекту (ШІ).

Повідомлялося, що Apple вирішила змінити графік релізу своїх нових смартфонів, і базові моделі iPhone 18, включаючи дешевший iPhone 18e та iPhone Air 2, тепер можуть з'явитися лише навесні 2027 року.

Водночас флагманські версії iPhone 18 Pro та Pro Max вийдуть у заплановані терміни восени 2026 року, за даними Марка Гурмана з Bloomberg.