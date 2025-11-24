Головна Техно Девайси
search button user button menu button

ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
Новий регламент ЄС передбачатиме стандарт сумісності зарядок із пристроями потужністю до 100 Вт
фото з відкритих джерел

Правила єдиного стандарту зарядок від ЄС набудуть чинності у 2028 році

Єврокомісія впроваджує нові стандарти щодо зарядок. Більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мають перейти на USB Type-C. Новий регламент набуде чинності 14 грудня 2028 року та торкнеться значної кількості техніки. Про це пише «Главком» із посиланням на матеріал Офіційного журналу ЄС.

У повідомленні Офіційного журналу ЄС зазначається, що новий регламент передбачатиме стандарт сумісності зарядок із пристроями потужністю до 100 Вт. Усі ці зарядки повинні мати порт USB-C. Такі адаптери матимуть особливу позначку з написом Common Charger, який свідчитиме про можливість користування зарядним для різної техніки.

Це оновлення торкнеться:

  • зовнішніх блоків живлення для бездротових зарядок;
  • зарядних пристроїв для батарей загального призначення;
  • роутерів;
  • модемів;
  • ігрових консолей;
  • блоки живлення для моніторів і деяких консолей, якщо вони відключатимуться через зовнішній перетворювач, а не до мережі 220 В.

Новий єдиний стандарт зарядок свідчить про продовження політики ЄС щодо покращення, а саме універсалізації портів. Відомо, що з грудня 2024 року всі телефони та планшети, які є в продажу, повинні мати USB-C порт. А ноутбуку теж мають отримати це оновлення до квітня 2026 року.

Раніше «Главком» писав про те, що два найбільші китайські виробники електроніки, Lenovo та Xiaomi, готуються підвищити ціни на свої смартфони, планшети та ноутбуки. Це вимушене рішення є прямим наслідком глобального дефіциту та значного подорожчання чіпів пам'яті, спричиненого стрімким зростанням попиту на технології штучного інтелекту (ШІ).

Повідомлялося, що Apple вирішила змінити графік релізу своїх нових смартфонів, і базові моделі iPhone 18, включаючи дешевший iPhone 18e та iPhone Air 2, тепер можуть з'явитися лише навесні 2027 року.

Водночас флагманські версії iPhone 18 Pro та Pro Max вийдуть у заплановані терміни восени 2026 року, за даними Марка Гурмана з Bloomberg.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія технології гаджет Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хід троянським конем
Троянський кінь Кремля в ЄС
10 листопада, 18:58
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
28 жовтня, 02:25
Комісарка ЄС Марта Кос запропонувала перехідний термін для нових держав-членів
Євросоюз опрацьовує механізм «випробувального терміну» для нових членів
4 листопада, 19:24
Узбекистан інвестує $35 млрд у ключові американські галузі
Узбекистан інвестує $35 млрд у ключові американські галузі: Трамп анонсував угоду
7 листопада, 05:19
98,4 % осіб, які наразі мають тимчасовий захист у ЄС – це українці
Тимчасовий захист для українців у ЄС досяг нових рекордів у вересні
11 листопада, 10:06
Норвегія відмовилася використовувати суверенний фонд
Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні
12 листопада, 16:55
Якщо порушення буде доведено, то Red Bull оштрафують на 10% річного доходу
Єврокомісія почала розслідування проти Red Bull
13 листопада, 22:04
Бессент: Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії
23 листопада, 23:56
Uber та Starship розпочинають автономну доставку їжі
Кінець кур'єрів? Uber переходить на роботизовану доставку у Європі
21 листопада, 17:54

Девайси

Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину
Штучний інтелект став головним фаворитом на звання «Людина року»
Штучний інтелект став головним фаворитом на звання «Людина року»
Вихід iPhone 18 відкладено: Apple оголосила нові дати релізу
Вихід iPhone 18 відкладено: Apple оголосила нові дати релізу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua