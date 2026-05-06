Росія втрачає Малі: «Африканський корпус» відступив вже з третьої бази

Після військового перевороту 2021 року Малі розірвала відносини з Францією та залучила до співпраці Росію

Відступ без бою відбувся за посередництва Алжиру – країни, яка не хотіла іноземних військ на своїх кордонах

«Африканський корпус» Міноборони Росії та армія малійської хунти розпочали виведення сил з бази в Агельхоці – третього великого опорного пункту на півночі країни, залишеного за тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Як відбувається відступ

За даними джерела Le Monde, до 25 квітня в Агельхоці перебувало близько ста російських бійців. Вранці 5 травня з табору виїхало щонайменше 30 автомобілів, щоб приєднатися до колони, яка раніше залишила Тессаліт – ключовий військовий «супертабір» на півночі країни. Відступ відбувається без бою в рамках «всеосяжної угоди», досягнутої за посередництва Алжиру. За словами малійського посередника, обізнаного з переговорами, Алжир «ніколи не хотів бачити іноземні війська на своїх кордонах – ані французькі в минулому, ані російські сьогодні».

Таким чином, за останній тиждень «Африканський корпус» залишив три позиції на півночі: 26–27 квітня – місто Кідаль, яке він відвоював у туарегів разом із силами «Вагнера» ще в листопаді 2023 року; 1 травня – «супертабір» Тессаліт з його стратегічною злітно-посадковою смугою поблизу алжирського кордону; 5 травня – базу в Агельхоці.

Що буде далі з російськими силами

У Малі наразі залишаються близько 2500 російських бійців, і повного виведення з країни не планується. За словами французьких військових джерел, нова мета «Африканського корпусу» – зосередити сили в центральній і південній частинах країни, щоб допомогти хунті генерала Ассімі Гоїти утриматися при владі.

Після військового перевороту 2021 року Малі розірвала відносини з Францією та залучила до співпраці Росію – спочатку через ПВК «Вагнер», яку після загибелі Євгена Пригожина замінив підконтрольний Міноборони «Африканський корпус». Наймасштабнішу за останні роки скоординовану атаку на позиції хунти та її російських союзників здійснили 25 квітня угруповання JНИМ, пов'язане з «Аль-Каїдою», та туарезький «Фронт визволення Азаваду». Того самого дня в Бамако загинув міністр оборони Малі Садіо Камара – головний архітектор співпраці хунти з Росією.

