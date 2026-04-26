В Малі ліквідовано проросійського міністра оборони Садіо Камару

Будинок Камари в гарнізонному містечку Каті став об'єктом нападу

У суботу, 25 квітня 2026 року, в Малі сталася одна з наймасштабніших координаційних атак повстанців за останні роки. Головною подією стало вбивство ключового архітектора співпраці Малі з РФ – міністра оборони генерала Садіо Камари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аljazeera.

Напад на резиденцію міністра в гарнізонному містечку Каті (поблизу столиці Бамако) стався на світанку. За даними розвідки, атаку здійснили бойовики угруповання JNIM (пов’язаного з «Аль-Каїдою»).

Був використаний замінований автомобіль, керований терористом-смертником. Потужний вибух практично повністю зруйнував будинок. Смерть Садіо Камари вже підтверджена кількома джерелами в структурах безпеки Малі, хоча хунта намагалася певний час тримати інтригу щодо його долі.

Садіо Камара вважався «правою рукою» диктатора Ассімі Гоїти та головним лобістом присутності російських бойовиків у країні.

Російський «Африканський корпус» (колишня ПВК «Вагнер»), який мав гарантувати безпеку режиму, зазнав нищівної поразки.

У регіоні Гао повстанці збили гелікоптер Мі-35 російських сил. Весь екіпаж та група вогневої підтримки загинули.

Нагадаємо, Київ має списки загиблих та полонених іноземних найманців, які боювали на боці Росії проти України. Нині Україна виступає союзником для країн Африки та Латинської Америки у боротьбі з незаконним рекрутингом, який проводить Кремль. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ.

За словами очільника закордонного відомства, Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами для припинення вербування іноземних громадян у російську армію.

До слова, Російська Федерація масово залучає громадян африканських країн до лав своєї армії для війни проти України. Ця ситуація вже спричинила хвилю звернень до Києва з боку урядів Африки.