Трамп: Іран прагне свободи, США «готові допомогти»

Американська влада обговорює дії проти Ірану, хоча остаточного рішення ще немає

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану у здобутті свободи. Як інформує «Главком», про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!», – написав Трамп.

Трамп не уточнив, у чому може полягати ця допомога.

Напередодні президент США сказав, якщо іранська влада почне вбивати людей, Вашингтон втрутиться.

«Це не означає boots on the ground («чоботи на землі», сталий вираз, який можна перекласти як «введення військ» – ред.), але це означає дуже, дуже сильний удар по них там, де боляче», – наголосив Дональд Трамп.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

Також Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України.