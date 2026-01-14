Головна Світ Політика
США призупиняють оформлення віз громадянам 75 країн, включно з РФ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Рішення набуває чинності 21 січня 2026 року та діятиме протягом невизначеного терміну

Державний департамент США призупиняє обробку всіх віз для громадян 75 країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

До цих країн належать Сомалі, Росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші. Рішення набуває чинності 21 січня 2026 року та діятиме протягом невизначеного терміну.

Серед ключових причин такого рішення вказують потребу переглянути процедури імміграційного контролю, а також намір влади не допустити в’їзду осіб, які можуть створити додаткове навантаження на систему державного соціального забезпечення.

До слова, газета The Washington Post повідомляє, що Білий дім розглядає можливість відмови у видачі віз іноземним громадянам, які страждають від ожиріння, раку, діабету та інших хронічних захворювань. Про це йдеться у внутрішньому документі Держдепартаменту США, підписаному секретарем Марко Рубіо, копія якого потрапила до редакції.

Раніше Європейський Союз заборонив видачу багаторазових віз громадянам Росії. Тепер кожна заява на візу розглядатиметься окремо, а перевірки стануть жорсткішими.

