Україна у 2026 році визначатиме не лише власну долю, а й долю міжнародного порядку

Від результату війни в Україні залежить глобальна стабільність та ефективність західних альянсів

2026 рік стане вирішальним для України й результат війни визначить міжнародний порядок і покаже, чи здатний Західний альянс стримувати агресію та підтримувати безпеку у світі. Як інформує «Главком», про це у своєму аналізі повідомляє видання The Washington Post.

За оцінкою журналістів, ситуація на 2026 рік дуже нестабільна. Адміністрація Дональда Трампа, вступивши у другий термін, активно тиснула на Україну, намагаючись змусити її до поступок, які можна було б представити Путіну як «необхідний мир». Водночас Кремль вимагав ще більше територій, ніж захопив під час війни, що загострило конфлікт.

The Washington Post зазначає, що обмежені в часі гарантії безпеки для України, запропоновані США, можуть створити небезпечний прецедент: вони сигналізують Москві про майбутню можливість відновити агресію та ставлять під сумнів довгострокову відбудову економіки України.

Журналісти підкреслюють, що справжній мир потребує стійкої структури і надійних стримувань, а не лише тимчасових припинень вогню. Поки короткострокові домовленості можуть забезпечити паузу, без структурованої мирної угоди загроза нового конфлікту зберігається.

Як зауважує видання, результат війни в Україні стане референдумом для міжнародного порядку 21 століття: якщо Росії дозволять легітимізувати насильницьке захоплення територій, це матиме глобальні наслідки, від Азії до Європи, та підірве довіру до західних альянсів.

Натомість справедливе та надійне врегулювання забезпечить довгострокову безпеку, відкриє шлях для відбудови, інвестицій і підтвердить ефективність стримування у глобальній політиці.

Видання наголошує, що Україна у 2026 році визначатиме не лише власну долю, а й долю міжнародного порядку, ставлячи Західний альянс перед випробуванням на здатність підтримувати стабільність у суворішому столітті.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА» на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

До слова, американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала резиденцію Путіна.