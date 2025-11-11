Данія погодила новий оборонний пакет для України

Понад 370 млн крон буде спрямовано на ініціативу PURL

Уряд Данії, разом із профільним парламентським комітетом, узгодив новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 1,4 млрд данських крон (приблизно $217 млн ). Про це пише «Главком».

Як повідомили в Міністерстві оборони Данії, новий пакет включає кілька важливих ініціатив, які мають допомогти Україні зміцнити свої оборонні можливості. Одним з основних компонентів є додаткове фінансування програми «данської моделі» на суму 100 млн крон. Ця модель дозволяє фінансувати закупівлі через українську оборонну промисловість, забезпечуючи таким чином пряму підтримку українських виробників зброї та обладнання.

Крім того, понад 370 млн крон буде спрямовано на ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), спільну програму США та НАТО, яка дозволяє пришвидшити постачання важливого американського озброєння для України. Програма включає створення пріоритетного списку потреб Збройних сил України, який потім передається союзникам для фінансування закупівель.

Також частина коштів – близько 80 млн крон буде використана на закупівлю пального через Агентство підтримки та постачання НАТО (NSPA), що має забезпечити постійні поставки пального для України.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підкреслив, що цей пакунок донатів надасть Україні критично важливі бойові можливості на найближчі місяці завдяки програмам «данської моделі» та PURL. «Потреба у підтримці боротьби за свободу України залишається великою, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Інші країни також повинні долучатися, наприклад, через датську модель», – зазначив міністр.

Міністр закордонних справ Данії, Ларс Льокке Расмуссен, також зазначив, що цей пакет є важливим внеском у зміцнення обороноздатності України та безпеки Європи в цілому. «Поки Путін і Росія не готові до миру, ми повинні забезпечити, щоб Україна була в найкращих умовах як на полі бою, так і за переговірним столом», – сказав він.

Нагадаємо, Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні.