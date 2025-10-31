Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ

Гренландія має стратегічне значення: у разі війни між США та Росією найкоротший шлях для ракет і стратегічної авіації пролягатиме саме через Північний полюс

Після гучних заяв Дональда Трампа про бажання анексувати Гренландію Данія почала активно зміцнювати оборону острова. Однак головною загрозою там вважають не США, а Росію, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, данські спецслужби за останній рік змінили оцінку безпекової ситуації, визнавши серйозний ризик ескалації між НАТО та Росією в Арктиці. У жовтні уряд Данії ухвалив другий арктичний оборонний пакет, який передбачає інвестиції у морську оборону навколо Гренландії, закупівлю патрульних літаків для виявлення підводних човнів, а також збільшення кількості криголамів і військових кораблів.

Ще у вересні Данія провела наймасштабніші за останні роки військові навчання в Гренландії. Якщо раніше подібні тренування зосереджувалися на рятувальних операціях, то цього разу сценарії передбачали реальні бойові дії.

Командувач Об’єднаного арктичного командування генерал-майор Сорен Андерсен назвав Росію «регіональною наддержавою в Арктиці». Він наголосив, що Москва за останні десятиліття активно розбудовує військову інфраструктуру в регіоні – бази, системи ППО, злітні смуги, і розгортає наступальні спроможності. Хоча зараз російська армія зосереджена на війні проти України, після її завершення, за словами Андерсена, Кремль, ймовірно, перекине ресурси на північ, застосувавши там технології, відпрацьовані на фронті.

Данська розвідка попереджає, що в такому разі Росія може стати прямою загрозою для НАТО. Тим часом Москва вже нарощує свій військовий потенціал у регіоні: лише за останні шість років флот поповнився дев’ятьма підводними човнами, серед них – чотири новітні атомні човни класу «Борей-А».

Попри те, що зазіхання Трампа на Гренландію викликали хвилю критики в Європі, вони змусили Данію та її союзників уважніше поставитися до оборони острова. Зміцнення співпраці зі США нині розглядають як частину спільної стратегії безпеки в Арктиці.

Гренландія, хоч і малонаселена, має стратегічне значення: у разі війни між США та Росією найкоротший шлях для ракет і стратегічної авіації пролягатиме саме через Північний полюс. Острів є ідеальною точкою для розміщення радарів і військових аеродромів, а також для контролю ситуації у Північному Льодовитому океані й Північній Атлантиці, де можуть діяти російські підводні човни.

При цьому НАТО значно відстає від Росії в арктичному озброєнні. Кремль має найбільший у світі флот криголамів і здатен розгортати спеціалізовані арктичні бригади, тоді як Данія стикається з проблемами застарілої техніки й радари, а більшість військової інфраструктури зосереджена на західному узбережжі Гренландії – подалі від потенційного противника.

Як повідомлялося, США активізують розвідку щодо Гренландії. Зазначено, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова.

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила розвідувальну кампанію щодо Гренландії, направивши національні служби для збору інформації про рух за незалежність острова та ставлення до можливого видобутку природних ресурсів на його території.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп поновив свою загрозу застосування військової сили для анексії Гренландії, та заявив, що не виключає можливості приєднання самоврядної данської території до складу Сполучених Штатів.

В цій заяві Трамп наполягає на тому, що острів потрібен США для цілей національної безпеки. «Я не виключаю цього», – сказав він Крістен Велкер з NBC News в інтерв’ю. «Я не кажу, що збираюся це зробити, але я нічого не виключаю».