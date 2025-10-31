Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ
Гренландія має стратегічне значення: у разі війни між США та Росією найкоротший шлях для ракет і стратегічної авіації пролягатиме саме через Північний полюс
фото з відкритих джерел

Зазіхання Трампа на Гренландію хоч і викликали хвилю критики в Європі, але змусили Данію та її союзників уважніше поставитися до оборони острова

Після гучних заяв Дональда Трампа про бажання анексувати Гренландію Данія почала активно зміцнювати оборону острова. Однак головною загрозою там вважають не США, а Росію, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, данські спецслужби за останній рік змінили оцінку безпекової ситуації, визнавши серйозний ризик ескалації між НАТО та Росією в Арктиці. У жовтні уряд Данії ухвалив другий арктичний оборонний пакет, який передбачає інвестиції у морську оборону навколо Гренландії, закупівлю патрульних літаків для виявлення підводних човнів, а також збільшення кількості криголамів і військових кораблів.

Ще у вересні Данія провела наймасштабніші за останні роки військові навчання в Гренландії. Якщо раніше подібні тренування зосереджувалися на рятувальних операціях, то цього разу сценарії передбачали реальні бойові дії.

Командувач Об’єднаного арктичного командування генерал-майор Сорен Андерсен назвав Росію «регіональною наддержавою в Арктиці». Він наголосив, що Москва за останні десятиліття активно розбудовує військову інфраструктуру в регіоні – бази, системи ППО, злітні смуги, і розгортає наступальні спроможності. Хоча зараз російська армія зосереджена на війні проти України, після її завершення, за словами Андерсена, Кремль, ймовірно, перекине ресурси на північ, застосувавши там технології, відпрацьовані на фронті.

Данська розвідка попереджає, що в такому разі Росія може стати прямою загрозою для НАТО. Тим часом Москва вже нарощує свій військовий потенціал у регіоні: лише за останні шість років флот поповнився дев’ятьма підводними човнами, серед них – чотири новітні атомні човни класу «Борей-А».

Попри те, що зазіхання Трампа на Гренландію викликали хвилю критики в Європі, вони змусили Данію та її союзників уважніше поставитися до оборони острова. Зміцнення співпраці зі США нині розглядають як частину спільної стратегії безпеки в Арктиці.

Гренландія, хоч і малонаселена, має стратегічне значення: у разі війни між США та Росією найкоротший шлях для ракет і стратегічної авіації пролягатиме саме через Північний полюс. Острів є ідеальною точкою для розміщення радарів і військових аеродромів, а також для контролю ситуації у Північному Льодовитому океані й Північній Атлантиці, де можуть діяти російські підводні човни.

При цьому НАТО значно відстає від Росії в арктичному озброєнні. Кремль має найбільший у світі флот криголамів і здатен розгортати спеціалізовані арктичні бригади, тоді як Данія стикається з проблемами застарілої техніки й радари, а більшість військової інфраструктури зосереджена на західному узбережжі Гренландії – подалі від потенційного противника.

Як повідомлялося, США активізують розвідку щодо Гренландії. Зазначено, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова. 

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила розвідувальну кампанію щодо Гренландії, направивши національні служби для збору інформації про рух за незалежність острова та ставлення до можливого видобутку природних ресурсів на його території.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп поновив свою загрозу застосування військової сили для анексії Гренландії, та заявив, що не виключає можливості приєднання самоврядної данської території до складу Сполучених Штатів.

В цій заяві Трамп наполягає на тому, що острів потрібен США для цілей національної безпеки. «Я не виключаю цього», – сказав він Крістен Велкер з NBC News в інтерв’ю. «Я не кажу, що збираюся це зробити, але я нічого не виключаю».

Теги: Гренландія Данія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
20 жовтня, 05:46
Павло Котов є членом російського військового клубу ЦСКА
Російський військовий Котов пропустить чемпіонат світу з веслувального слалому
1 жовтня, 13:19
Куйбишевський НПЗ після атаки дронів
Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів
13 жовтня, 06:56
У Росії навіть у регіонах, де обіцяють найбільші виплати, кількість нових контрактників не зростає
Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
13 жовтня, 07:55
Зеленський переконаний, Путін «справді боїться», що США можуть надати Україні далекобійні ракети
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
18 жовтня, 20:27
Інцидент спричинив масштабні знеструмлення на великій частині острова
На Сахаліні вибухнула ТЕЦ (відео)
27 жовтня, 23:49
Путінський переговорник терміново поїхав до США через побоювання санкцій
Зеленський пояснив, чому переговорник Путіна екстрено літав до США
28 жовтня, 11:24
За окремі злочини, як-от «проходження навчання» або «сприяння диверсії», передбачене навіть довічне ув’язнення
У Росії схвалено закон, який дозволяє саджати дітей від 14 років за «диверсії» аж до довічного ув’язнення
28 жовтня, 14:51
Польські винищувачі зреагували на російський розвідувальний літак
Польські МіГ-29 перехопили російський літак над Балтійським морем
29 жовтня, 10:10

Політика

The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ
Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ
Глава Пентагону заявив, що відновлення ядерних випробувань зменшить ризик конфліктів
Глава Пентагону заявив, що відновлення ядерних випробувань зменшить ризик конфліктів
WP: Мадуро попросив у Путіна ракет і військову техніку через тиск США
WP: Мадуро попросив у Путіна ракет і військову техніку через тиск США
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua