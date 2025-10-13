Головна Техно Авто
США представили мобільні установки для Tomahawk

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США представили мобільні установки для Tomahawk
Пускова установка з можливістю автономного запуску, що працює з далекобійними боєприпасами
фото: Naval News

X-MAV може бути озброєний чотирма ракетами Tomahawk

Американська компанія Oshkosh Defense представила лінійку мобільних пускових установок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт компанії.

Компанія показала сімейство багатоцільових автономних транспортних засобів на виставці AUSA 2025. У серію увійшов багатоцільовий автономний апарат (X-MAV) – пускова установка з можливістю автономного запуску, що працює з далекобійними боєприпасами. Уточнюється, що X-MAV може бути озброєний чотирма ракетами Tomahawk.

Середній багатоцільовий автономний апарат (M-MAV) має функції дистанційного керування та автоматизованого постачання. Машина оснащена сімейством боєприпасів реактивної системи залпового вогню. Легкий багатоцільовий автономний апарат (L-MAV) має модульну конструкцію. L-MAV можна використовувати для боротьби з безпілотними літальними апаратами і радіоелектронної боротьби.

Представник Oshkosh Defense Пет Вільямс підкреслив, що сімейство мобільних пускових установок розроблено на базі перевірених тактичних машин. «Армія чітко заявила про необхідність створення автономних, незалежних від цільового навантаження платформ, які вже готові», – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прийме українського лідера Володимира Зеленського у Вашингтоні в п'ятницю, 17 жовтня. Це відбудеться після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk і шляхи завершення війни Росії проти України. Головні теми під час візиту до США – протиповітряна оборона та можливості України завдавати в далекобійні удари, аби тиснути на Росію.

Як повідомлялося, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що знову поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».

Теги: США озброєння Tomahawk

