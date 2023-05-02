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Данія виділила свій найбільший пакет допомоги для ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данія виділила свій найбільший пакет допомоги для ЗСУ
ЗСУ отримають від Данії боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf
фото ілюстративне

Україна отримає обладнання, яке необхідне для контрнаступу

Сьогодні, 2 травня, Данія виділила найбільший пакет допомоги для Збройних сил України. Країна надасть обладнання, яке необхідне для контрнаступу. Про це повідомляє міністерство оборони Данії.

"Країна передасть транспортні засоби, техніку та боєприпаси для ППО, які зміцнять можливості України вести наступ у найближчі місяці", – йдеться у повідомленні.

Загалом на це буде виділено майже 250 млн дол.

"Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України, вирили траншеї та замінували поля. Обладнання в пакеті допомоги допоможе українським танкам та бронетанковій піхоті на передовій", – зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Список допомоги, яку передає Данія:

  • броньовані ремонтно-евакуаційні та інженерні машини;
  • машини для розмінування;
  • кошти, виділені на закупівлю ППО;
  • 50 млн євро на підтримку НАТО нелетальною технікою для України;
  • боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Раніше повідомлялося, що до літа в Україну почнуть надходити танки Leopard-1 від Данії. 

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Теги: ЗСУ Данія війна Україна

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