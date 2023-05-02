Данія виділила свій найбільший пакет допомоги для ЗСУ

ЗСУ отримають від Данії боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf

Україна отримає обладнання, яке необхідне для контрнаступу

Сьогодні, 2 травня, Данія виділила найбільший пакет допомоги для Збройних сил України. Країна надасть обладнання, яке необхідне для контрнаступу. Про це повідомляє міністерство оборони Данії.

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"Країна передасть транспортні засоби, техніку та боєприпаси для ППО, які зміцнять можливості України вести наступ у найближчі місяці", – йдеться у повідомленні.

Загалом на це буде виділено майже 250 млн дол.

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"Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України, вирили траншеї та замінували поля. Обладнання в пакеті допомоги допоможе українським танкам та бронетанковій піхоті на передовій", – зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Список допомоги, яку передає Данія:

броньовані ремонтно-евакуаційні та інженерні машини;

машини для розмінування;

кошти, виділені на закупівлю ППО;

50 млн євро на підтримку НАТО нелетальною технікою для України;

боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Раніше повідомлялося, що до літа в Україну почнуть надходити танки Leopard-1 від Данії.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.