Прем’єр Угорщини прибув із першим візитом до Польщі

glavcom.ua
Мадяр планує зустрітися з краківським митрополитом кардиналом Ґжеґожем Рисєм
У вівторок, 19 травня, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр в межах свого першого закордонного візиту на цій посаді прибув до польського міста Краків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РАР.

Зазначається, що візит голови угорського уряду до Кракова має приватний характер. У його програмі передбачено два пункти: огляд Вавельського собору та бесіда з краківським митрополитом.

Угорська делегація планує покласти вінки до пам’ятника святого Івана Павла II перед собором та всередині храму в місцях, пов’язаних з постатями, важливими також для Угорщини: біля хреста святої Ядвіги та біля гробниці короля Стефана Баторі.

Після завершення візиту та зустрічі генеральне консульство Угорщини планує провести пресбрифінг за участю прем'єр-міністра Мадяра.

Мадяр повідомив, що під час візитів його супроводжуватимуть семеро міністрів. З Кракова до Варшави він поїде потягом. Після завершення візиту до Польщі прем'єр-міністр Угорщини поїде до Відня, а звідти поїздом повернеться до Будапешта.

Нагадаємо, за словами речника польського уряду, у Варшаві Мадяр проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, а також зустрінеться з президентом країни Каролем Навроцьким. Адам Шлапка зазначив, що перші рішення нового угорського уряду свідчать про можливу зміну політики Будапешта щодо України, Росії та Європейського Союзу.

