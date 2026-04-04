Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти

Дональд Трамп каже, що США можуть відмовитися від Ормузької протоки. Світовий ринок говорить про інше.

Заяви Дональда Трампа про те, що США досягли «енергетичного домінування» і більше не потребують захисту Перської затоки, викликають скепсис у представників нафтогазової галузі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Попри те, що Сполучені Штати стали найбільшим виробником нафти у світі, американський бізнес продовжує наполягати на критичній важливості Ормузької протоки для стабільності глобального ринку.

Протягом останніх десятиліть сланцевий бум створював ілюзію, що енергетична безпека США більше не залежить від близькосхідних конфліктів. Це дозволяло адміністрації Трампа розглядати удари по Ірану як низькоризикові. Проте березневі атаки та відповідь Тегерана довели протилежне: будь-яка дестабілізація в затоці миттєво провокує світову енергетичну кризу. Через особливості нафтопереробної галузі американські споживачі виявилися так само вразливими до стрибків цін, як і мешканці інших регіонів.

На галузевій конференції CERAWeek у Х’юстоні керівники енергетичних компаній висловили тривогу через непередбачуваність дій Трампа. Попри фінансову вигоду від високих цін на нафту, геополітична нестабільність руйнує довгострокові інвестиційні плани. Бізнес вимагає від Вашингтона «довести справу до кінця» в Ірані, щоб позбавити Тегеран можливості контролювати протоку за допомогою безпілотників. У дискусії знову повернулися терміни часів 1980-х років, такі як військовий супровід танкерів.

З часів Франкліна Рузвельта та «доктрини Картера» безпека Перської затоки була пріоритетом нацбезпеки США. Навіть зусилля адміністрації Байдена щодо переходу на відновлювану енергію (які зараз значною мірою згорнуті Трампом) не зменшили роль нафти. Експерти зазначають, що період, коли енергетика не була обмеженням для зовнішньої політики через надлишок пропозиції, завершився. Сьогодні адміністрація Трампа знову використовує енергетичні інтереси як інструмент і водночас робить їх мішенню, що видно на прикладі дій у Венесуелі та на Кубі.

Хоча Трамп стверджує, що США можуть «умити руки», нафтогазові гіганти, навпаки, знову звертають увагу на закордонні проекти в Іраку та Лівії через поступове вичерпання внутрішніх сланцевих ресурсів. Висока «премія за геополітичний ризик» стає для них головною перешкодою. Ситуація навколо Ірану наочно демонструє, що в сучасному світі, де нафта і газ залишаються ключовими ресурсами, повна енергетична незалежність США залишається недосяжною ілюзією, незалежно від риторики Білого дому.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібно «ще трохи часу», аби повністю розблокувати стратегічно важливу Ормузьку протоку. За його словами, після цього США зможуть не лише відновити судноплавство, а й буквально «взяти нафту» в регіоні. 

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають технічну можливість встановити контроль над іранськими нафтовими ресурсами, проте він зважає на суспільні настрої всередині країни. 

Американський лідер зазначив, що громадянам США бракує терпіння для тривалих операцій такого характеру: «Знаєте, я не впевнений, що люди в нашій країні мають терпіння зробити це, що, на жаль, знаєте, вони хочуть, щоб це закінчилося».

Читайте також

Директорка БФ «Госпітальєри» Юлія Шевчук (на фото у центрі) розповіла прибутки медбату
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
10 березня, 16:34
Поліція Торонто позначає влучання куль у консульстві США
В консульстві США у Торонто сталася стрілянина
11 березня, 04:59
Трамп обрав назву операції проти Ірану «Епічна лють» з 20 запропонованих варіантів
Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану
12 березня, 03:26
У війні проти Ірану Сполучені Штати Америки не шкодують боєприпасів
США у війні з Іраном витратили багаторічний запас ракет
13 березня, 10:58
Понівечене окупантами селище Макарів на Київщині
День, коли наступ на Київ «захлинувся»: Генштаб ЗСУ нагадав про перелом у битві за столицю
20 березня, 16:34
У Дніпрі виникли пожежі, які загасили рятувальники
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених – дитина (фото)
23 березня, 19:35
Суд у США зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн за спричинення залежності у підлітка
Суд у США зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн за спричинення залежності у підлітка
26 березня, 04:59
Атаки ЗСУ по портах РФ зупинили ключовий канал доходів
Атаки на порти біля Петербурга обвалили нафтовий експорт РФ: деталі
27 березня, 15:30
Після стрілянини школу негайно закрили, а учнів евакуювали до іншого навчального закладу
У Техасі підліток влаштував стрілянину у школі, а потім скоїв самогубство
31 березня, 01:58

Політика

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
