Віцепрезидент США приписав Трампу головну роль у виживанні України

Єгор Голівець
glavcom.ua
glavcom.ua
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив резонансну заяву про роль Трампа у війні РФ проти України
скріншот з відео
Джей Ді Венс заявив, що жоден інший президент США нібито не зробив для Києва більше, ніж Дональд Трамп

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що жоден американський президент не зробив більше для виживання України після російського вторгнення, ніж Дональд Трамп. Також він розкритикував європейські медіа за постійні закиди на адресу Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Венса.

За словами віцепрезидента США, саме Трамп відіграв ключову роль у тому, щоб Україна змогла вистояти після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Не було жодного президента, який зробив більше для того, щоб Україна пережила вторгнення Росії, ніж Дональд Трамп», – заявив Венс.

Окрім цього, американський віцепрезидент різко висловився щодо критики з боку європейських медіа.

«Усе моє життя я чув нарікання європейських медіа про те, що не так зі Сполученими Штатами Америки. У нас немає цього, у нас немає того. Ми недостатньо витрачаємо на охорону здоров’я, хоча одна з причин, чому ми так багато витрачаємо на оборону, полягає в тому, що у нас десятки тисяч військових у Європі», – сказав Венс.

Він також заявив, що європейським журналістам варто «подивитися у дзеркало», перш ніж критикувати президента США. «Я думаю, що якщо європейські медіа хочуть атакувати президента Сполучених Штатів, їм потрібно спочатку подивитися у дзеркало», – наголосив віцепрезидент.

Нагадаємо, що США ведуть переговори з Україною щодо випробування та можливого придбання українських безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та доступу до окремих військових технологій. 

Пентагон уже звертався із запитом щодо тестування низки українських оборонних розробок на території США. Йдеться насамперед про дрони та системи РЕБ, які пройшли бойові випробування під час війни проти Росії.

Теги: США Україна Європа

