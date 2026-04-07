WP: Глава Пентагону брехав Трампу про ситуацію в Ірані

Міністр заявляв про «повний контроль» повітряного простору Ірану, але розвідка і втрати США показали іншу картину

Міністр війни США Піт Гегсет протягом кількох тижнів вводив в оману як громадськість, так і президента Дональда Трампа щодо перебігу війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

За даними видання, Гегсет неодноразово заявляв про «повний контроль іранського повітряного простору» та стверджував, що Іран нібито не має ефективних засобів протиповітряної оборони. Водночас, за інформацією співрозмовників, ці твердження не відповідають дійсності.

Зокрема, минулого тижня Іран збив американський винищувач F-15E, що, на думку аналітиків та чиновників, стало свідченням реального стану речей.

«Піт не говорить президенту правди. У результаті президент повторює інформацію, що вводить в оману», – зазначило одне з джерел.

Американська розвідка, яку цитують співрозмовники видання, вказує, що понад половина іранських ракетних установок залишається боєздатною, а арсенал Тегерана досі включає тисячі баражуючих боєприпасів.

Попри це, глава Пентагону публічно заявляв, що ракетно-дронові програми Ірану нібито знищені. Крім того, внутрішні документи Пентагону, за словами джерел, суперечать окремим заявам Хегсета. Зокрема, він стверджував, що 31 березня кількість запусків з боку Ірану була «мінімальною за весь час війни», однак внутрішня статистика показує нижчі показники в інші дні березня.

Аналітики також зазначають, що Іран міг змінити тактику, перейшовши від масованих атак до точкових ударів, зберігаючи основні запаси озброєння. На цьому тлі, за їхніми словами, ресурси США та їхніх союзників поступово скорочуються.

Нагадаємо, що США витратили від $22 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів. За оцінками експертів, у цю суму входять витрати на розгортання додаткових сил на Близькому Сході, а також втрати і пошкодження техніки, які оцінюються ще в кілька мільярдів доларів.

Аналітики також зазначають, що лише за перші дні операції збитки становили понад $1 млрд, а загальні щоденні витрати США можуть сягати близько $500 млн.