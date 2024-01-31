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Влада Авдіївки назвала кількість цивільних, які все ще залишаються в місті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Влада Авдіївки назвала кількість цивільних, які все ще залишаються в місті
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні в Авдіївці залишаються 976 цивільних жителів

З Авдіївки Донецької області досі продовжують евакуювати людей і наразі у місті залишається 976 осіб. Про це повiдомив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Зазначається, що станом на сьогодні в Авдіївці залишаються 976 цивільних жителів. Це ті, хто з початку «гарячої» фази війни свідомо залишилися під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації.

«Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, «білими ангелами» і рятувальниками», – написав Барабаш.

Він подякував кожному, хто так чи інакше долучається до такої небезпечної справи, як евакуація мирного населення.

Нагадаємо, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли

Війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.

Раніше повідомлялося, що уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». Зазначається, Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.

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Теги: Авдіївка втрати диктатор евакуація населення військові путін

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