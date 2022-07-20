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    Політика

    Депутати Шрі-Ланки обрали нового президента країни

    Депутати Шрі-Ланки обрали нового президента країни
    фото з відкритих джерел

    Пан Вікремесінгхе стоїть перед завданням вивести країну з економічного колапсу

    Депутати парламенту Шрі-Ланки обрали президентом країни 73-річного Раніла Вікрамасінґхе, який раніше був призначений тимчасовим главою держави. Про це повідомляє BBC.

    Він переміг свого головного суперника на цій посаді Дулла Аллахаперума, набравши 134 голоси проти 82 під час парламентського голосування.

    Перед Вікрамасінґхе стоїть завдання вивести країну з економічної кризи та відновити громадський порядок після місяців масових протестів.

    Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабая Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

    9 липня протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте –найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

    У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

    Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.

    Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

    Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса. 9 липня прем'єр-міністр Раніла Вікремесінге повідомив, що готовий піти у відставку, аби була можливість сформувати багатопартійний уряд.

    Теги: вибори Шрі-Ланка
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    Депутати Шрі-Ланки обрали нового президента країни