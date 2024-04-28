Дерибан влади у Кремлі: Financial Times спрогнозувало невтішну долю для Шойгу

Очікується, що Путін невдовзі представить на затвердження новий склад уряду

Арешт заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова за підозрою в корупції завдає серйозного удару по його давньому наставнику міністру оборони Сергію Шойгу. Політична еліта країни-агресорки чекає неминучих перестановок у владі. Про це пише Financial Times.

Очікується, що російський диктатор Володимир Путін після так званого «переобрання» на новий термін представить на затвердження новий склад кабінету міністрів, що спровокує закулісну боротьбу за владу.

«На тлі цієї боротьби спочатку здавалося, що команда Шойгу перебуває на підйомі, чому сприяли нещодавні наступи Росії в Україні та смерть польового командира Євгена Пригожина, який був найзатятішим критиком і суперником Шойгу. Але арешт Іванова, найвисокопоставленішого чиновника, затриманого з 2016 року, ознаменував зрушення в долі Шойгу, особливо з огляду на той вельми помітний спосіб, у який заступника міністра доставили до суду», – зазначає видання.

Як ідеться в матеріалі, Путін ставить лояльність понад усе, тож Шойгу дотепер виживав у своїй ролі, попри невдачі на фронті в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну і те, що так звана «спецоперація» розтягнулася на третій рік, замість очікуваних трьох днів.

Також Financial Times звертає увагу й на те, що раніше очільник російського міноборони витримав запеклу критику з боку глави приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина, який торік здійснив спробу заколоту проти Шойгу та інших воєначальників.

«Але Путін, який, як відомо, побоюється, що будь-яка фракція в його еліті набере надто багато сили, схоже, дійшов висновку, що Кремлю необхідно знайти новий спосіб врівноважити центр влади Шойгу і міністерство оборони тепер, коли Пригожин більше не відіграє цю роль», – пише видання.

Водночас екстравагантний спосіб життя Іванова зробив його легкою мішенню, попри те, що Путіна не особливо хвилює корупція.

«У міру того, як війна затягується, ця кліка, яка прагне до влади і грошей, відчуває все більший тиск. І іноді когось обирають, щоб «взяти на себе провину за те, що відбувається», – сказав генерал Джим Хокенхалл, голова Стратегічного командування британської армії.

Нагадаємо, що 24 квітня Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював акціонерне товариство «Оборонбуд», підвідомче міністерству оборони. Раніше він також працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

За даними російських ЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.