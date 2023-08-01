Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах»

Україна готує низку міжнародних заходів, які будуть важливими для зовнішньої політики держави. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

«Ми готуємо низку міжнародних заходів – тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики. Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України – без жодного винятку. Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогоднішній день почався з дуже змістовних доповідей представників сил оборони й безпеки України.

«Керівник Служби безпеки України Малюк і міністр внутрішніх справ Клименко щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по наших містах: Харків, Кривий Ріг, Херсон, інші наші міста. Генерал Залужний доповів щодо загальної ситуації в обороні. Фронт, конкретні напрямки – доповіді генералів Сирського, Тарнавського. Командувач Повітряних сил Олещук доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. Постійно, у щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита – крок за кроком додаємо захисту», – поінформував Зеленський.

Глава держави сказав, що була й окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова – окупанти серйозно відчують наслідки роботи.

Очільник України поіменно відзначив українських воїнів із напрямків на Донбасі та на Півдні держави.

«Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них – це справжній героїзм! Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат Павло Карасьов, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-тя окрема механізована бригада. Старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада. Молодший сержант Тарас Вознюк, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада морпіхів. Молодці наші хлопці! Молодші сержанти Микола Пайцан і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов – усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада. Сержант Сергій Дацків, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. Сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада. Лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада», – відзначив Володимир Зеленський.

Президент подякував воїнам за знищених ворогів і за врятованих побратимів і зазначив, що пишається резултатами українських військових.

«Ви – гордість наша, ви – гордість України. Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто б’ється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу!», – сказав президент.

Триває 524-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного, 49 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення. 

Теги: окупанти міністр Володимир Зеленський фронт ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зеленському за поїздку в Вільнюс – дякую»
Ми вже в НАТО
12 липня, 07:14
Міноборони РФ боїться, що Z-блогери можуть розповісти Путіну про провали окупантів
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
3 липня, 06:39
Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін
Ердоган після візиту Зеленського чекає на зустріч із Путіним: про що говоритимуть
8 липня, 01:40
Глава держави оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо активізації співпраці оборонних відомств
Зеленський подякував Болгарії за допомогу та оголосив про співпрацю в оборонному секторі
6 липня, 16:08
Окупанти відмовляються воювати і здаються через проблеми Росармії на півдні України
На півдні України війська РФ відмовляються воювати і здаються: ISW назвав причину
19 липня, 05:37
Сирський показав, як ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль (відео)
Сирський показав, як ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль (відео)
10 липня, 14:04
У Маріуполі чути вибухи
У Маріуполі пролунала гучна «бавовна»
12 липня, 23:05
Сили ППО збили над Миколаївщиною ворожі дрони
Окупанти атакували Миколаївщину «Шахедами» і обстріляли Очаків
15 липня, 08:35
Німці потерпають від економічних проблем
Німеччина може стати країною із негативною економікою. МВФ назвав причину
Вчора, 14:15

Події в Україні

Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня
Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня
В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)
В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)
Ухилення від призову: правоохоронці викрили масштабну схему у військкоматах
Ухилення від призову: правоохоронці викрили масштабну схему у військкоматах
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
У Севастополі лунають вибухи. Чути до Бахчисараю (відео)
У Севастополі лунають вибухи. Чути до Бахчисараю (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
40K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
28K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
26K
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму
20K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
14K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту