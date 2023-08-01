Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів

Зеленський: «Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах»

Україна готує низку міжнародних заходів, які будуть важливими для зовнішньої політики держави. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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«Ми готуємо низку міжнародних заходів – тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики. Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України – без жодного винятку. Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогоднішній день почався з дуже змістовних доповідей представників сил оборони й безпеки України.

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«Керівник Служби безпеки України Малюк і міністр внутрішніх справ Клименко щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по наших містах: Харків, Кривий Ріг, Херсон, інші наші міста. Генерал Залужний доповів щодо загальної ситуації в обороні. Фронт, конкретні напрямки – доповіді генералів Сирського, Тарнавського. Командувач Повітряних сил Олещук доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. Постійно, у щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита – крок за кроком додаємо захисту», – поінформував Зеленський.

Глава держави сказав, що була й окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова – окупанти серйозно відчують наслідки роботи.



Очільник України поіменно відзначив українських воїнів із напрямків на Донбасі та на Півдні держави.

«Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них – це справжній героїзм! Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат Павло Карасьов, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-тя окрема механізована бригада. Старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада. Молодший сержант Тарас Вознюк, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада морпіхів. Молодці наші хлопці! Молодші сержанти Микола Пайцан і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов – усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада. Сержант Сергій Дацків, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. Сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада. Лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада», – відзначив Володимир Зеленський.

Президент подякував воїнам за знищених ворогів і за врятованих побратимів і зазначив, що пишається резултатами українських військових.

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«Ви – гордість наша, ви – гордість України. Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто б’ється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу!», – сказав президент.

Триває 524-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного, 49 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.