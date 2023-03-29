Конкурент Трампа на виборах США планує відвідати Україну

Колишній державний секретар США Майк Помпео збирається відвідати Україну 3 квітня

Запланований візит колишнього державного секретаря США Майка Помпео, який очолював Держдеп США за часів президентства Дональда Трампа, на умовах анонімності відбудеться 3 квітня. Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Помпео є одним із кількох провідних республіканців, яких вважають потенційними конкурентами колишнього президента Трампа у боротьбі за номінацію на виборах 2024 року від Республіканської партії», – повідомляє видання.

Також відзначається, що для Помпео візит до Києва може стати спробою продемонструвати свою підтримку Україні та відгородитися від таких кандидатів, як Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон Десантіс, які більш скептично висловлювалися щодо становища України у війні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що наразі невідомо, чи зустрінеться він з президентом України Володимиром Зеленським і якою буде ціль його візиту.

Нагадаємо, що раніше Зеленський висловив занепокоєння через зміну політичних сил у США, зокрема, про прихід до влади республіканців, який може послабити військову підтримку України.